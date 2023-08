Peugeot 206: lo spot The Sculptor dedicato compie 21 anni

Nell’ambito delle pubblicità dedicate al settore automobilistico, uno spot particolare risalta per la sua originalità e creatività: “The Sculptor”, il celebre spot pubblicitario che ha avuto come protagonista la Peugeot 206. Questo video ha compiuto recentemente 21 anni mentre e sono passati 20 anni dal suo trionfo al Leone d’Oro a Cannes nel 2003.

The Sculptor è stato ideato quattro anni dopo l’esordio commerciale della 206, lanciata nel 1998 dal marchio francese. Antonio Scotti, all’epoca parte del team di marketing e pubblicità di Peugeot Italia, ha curato la creazione di questo spot televisivo da 45 secondi, che ha fatto la sua prima apparizione sul piccolo schermo il 30 giugno del 2002.

Peugeot 206: il video dedicato vinse il Leone d’Oro a Cannes 20 anni fa

La vettura nata in Italia necessitava di un elemento distintivo per risaltare nel mercato dopo l’enorme successo della sua predecessora, la 205. E così, sotto la guida del direttore generale di allora e con il supporto del team marketing, è nata l’idea di questo spot molto particolare.

Peugeot ha collaborato con l’agenzia creativa EuroRSCG (ora Havas), e sotto la supervisione di Angela Schiavino, il duo creativo composto da Giovanni Porro e Roberto Greco ha dato vita all’idea.

L’approccio “Enfant Terrible” è stato il fulcro della strategia, un concetto facilmente comprensibile anche per chi non parlava francese. L’obiettivo era chiaro e diretto: colui che desidera una Peugeot 206 è una persona determinata e orgogliosa, pronta a fare il necessario per possedere l’ambito modello.

In Italia, al momento della diffusione dello spot The Sculptor, erano già state vendute oltre 350.000 esemplari dell’auto. Questo spot ha ottenuto un tale successo che è stato trasmesso in tutta Europa, contribuendo ad estendere la commercializzazione del modello e moltiplicando i numeri di vendita.

Altri spot dedicati al modello sono stati lanciati successivamente

Lo spot iconico di The Sculptor raccontava la storia di un giovane indiano pronto a costruire la sua 206 a costo di fare sforzi enormi. Nonostante la 206 sia praticamente invisibile nello spot, l’idea brillante e l’esecuzione impeccabile l’hanno reso un pezzo indimenticabile di pubblicità automobilistica.

La serie di spot ha continuato con la presentazione della versione SW del modello di successo. Oltre a The Sculptor, sono stati prodotti altri spot memorabili, ognuno sottolineando l’estremo desiderio di possedere una Peugeot 206.

In conclusione, la vettura – un modello di successo della casa del Leone – ha lasciato un segno indelebile nel mondo automobilistico italiano e mondiale. La sua presenza per oltre 14 anni sul mercato è stata arricchita da uno degli spot più memorabili della storia dell’auto, concepito e realizzato in Italia. Oggi questo posto viene occupato dalla moderna 208.