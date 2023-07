Peugeot 208 Rally: consegnato l’esemplare n°802 dell’auto da rally

Peugeot Sport festeggia la vendita dell’802esimo esemplare della Peugeot 208 Rally (disponibile nelle versioni R2 e Rally4), diventando così la vettura più venduta del brand e un punto di riferimento nel mondo delle auto da rally a trazione anteriore.

La Peugeot 208 R2, lanciata nel 2012, è il primo modello della serie 208 Rally prodotta dalla casa automobilistica francese. Quest’auto rappresenta un’opzione economica per le competizioni a trazione anteriore e ha permesso ai clienti di partecipare a rally usufruendo di elevate prestazioni.

Peugeot 208 Rally: la divisione Sport ha venduto la 802ª vettura

Rapidamente, la 208 R2 ha conquistato il mercato, in quanto il costruttore francese è un riferimento storico nel mondo dei rally. Sia la 208 R2 che il suo successore, la Peugeot 208 Rally4, si basano sulla 208 di serie e detengono il record di vendite nella storia di Peugeot Sport, sebbene la versione Rally4 stia rapidamente guadagnando posizioni.

La 208 Rally4, lanciata nel 2018, si ispira all’ultima versione della 208, che recentemente è stata presentata in anteprima mondiale a Monza. Ne incarna l’estetica esteriore. La Rally4 compete in tutto il mondo, in particolare in Europa, America Latina e Medio Oriente.

Secondo Mayeul Tyl, direttore di Peugeot Sport Racing Shop, il successo di quest’auto risiede nei valori della corsa clienti che stanno al cuore del DNA del marchio di Stellantis: prestazioni, affidabilità e guidabilità.

La Peugeot 208 Rally4 è un’auto a basso costo per chilometro, un elemento chiave del suo successo tra piloti e team. Ha conservato le qualità eccezionali del telaio del suo predecessore e ha migliorato le prestazioni e l’affidabilità del suo motore.

Ora detiene una quota di mercato globale superiore al 75%

Questa vettura ora detiene oltre il 75% della quota di mercato globale. Per François Wales, direttore di Peugeot Sport, questo modello e il suo successo rappresentano un ottimo strumento promozionale per il brand francese e per la 208 commerciale. In Medio Oriente e America Latina, la 208 Rally4 è un efficace strumento di marketing per aumentare la visibilità del marchio.

Grazie al suo aspetto estetico, molto simile al modello di produzione, i clienti possono facilmente identificarsi in esso. Partecipare a competizioni a due ruote motrici al volante della Rally4 permette ai giovani piloti di avviare la loro carriera in campionati competitivi, dove possono apprendere molto e guidare un’auto rinomata e performante.

Grazie al successo globale della Peugeot 208 R2 e della versione Rally4 più recente, insieme al suo riconosciuto know-how, Peugeot Sport è più che mai un punto di riferimento nel mondo delle auto a trazione anteriore. Ad oggi, la Rally4 compete in diversi campionati come la Peugeot 208 Rally Cup e la Stellantis Motorsport Rally Cup.