Maserati Ghibli 334 Ultima e Levante V8 Ultima: il Tridente rende omaggio al suo V8

Svelate ufficialmente da Maserati, le due vetture molto speciali, la Maserati Ghibli 334 Ultima e il Maserati Levante V8 Ultima, vanno ad arricchire la sua gamma, rendendo omaggio all’indimenticabile V8, la cui produzione si concluderà proprio quest’anno.

Il Tridente ha presentato le sue creature più recenti in occasione del Goodwood Festival of Speed 2023, dove è stata tra le protagoniste con le sue ultime novità. Questi modelli, prodotti in 103 e 206 unità rispettivamente, saranno disponibili in due colori. Ciascuna sarà equipaggiata con un potente motore V8 biturbo, che può generare fino a 580 CV di potenza e 729 Nm di coppia massima.

Maserati Ghibli 334 Ultima e Levante V8 Ultima, il motore

Con queste vetture a tiratura limitata, il brand di Stellantis segna la conclusione dell’epoca dei motori a otto cilindri, presenti dal 1959 nella storia del brand modenese. D’ora in avanti, il cuore dei veicoli a combustione del costruttore sarà rappresentato dal Nettuno V6, che verrà affiancato dalla gamma Folgore 100% elettrica.

Il nome della nuova Ghibli 334 Ultima si riferisce alla sua velocità massima di 334 km/h, superiori di 8 km/h rispetto alla Ghibli Trofeo. Secondo il costruttore modenese, ciò ne fa la berlina endotermica più veloce del mondo, superando di appena 1 km/h la Bentley Flying Spur Speed dotata di motore W12.

In termini estetici, la nuova Maserati Ghibli 334 Ultima presenta la colorazione Blu Persia, inserti in fibra di carbonio e un distintivo logo Rosso Rubino 334 sulle alette. L’interno si distingue per i dettagli in morbida pelle color terracotta chiaro e nero, con accenti in fibra di carbonio e dettagli lucidi, oltre al logo 334 Ultima su poggiatesta e console centrale.

Il Maserati Levante V8 Ultima sarà disponibile in Nero Assoluto e Blu Royale. Questo modello sfoggia il logo rosso V8 Ultima sulle alette, con dettagli in fibra di carbonio, cerchi in lega in nero lucido e pinze dei freni abbinate. L’abitacolo riprende la combinazione di colori della berlina esclusiva, con accenti in fibra di carbonio High Gloss e il logo V8 Ultima sui poggiatesta e sulla console centrale.

Maserati non ha ancora rivelato il prezzo delle speciali Ghibli 334 Ultima e Levante V8 Ultima. Tuttavia, date le loro caratteristiche uniche e l’esclusività di produzione, si prevede un costo superiore ai modelli Trofeo.