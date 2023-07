Agenti immobiliari trovano una Ferrari 250 GT Lusso nascosta in un garage

Cosa accade quando 2 agenti immobiliari si trovano a gestire una casa da ristrutturare e, tra le macerie, rinvengono una Ferrari 250 GT Lusso del 1963 del valore di 1,6 milioni di dollari? L’emozione è travolgente, ma il peso della responsabilità è altrettanto schiacciante. Ecco la straordinaria storia, degna di un film, vissuta da una coppia di professionisti a Santa Cruz (California).

Di solito si pensa alle vecchie stalle abbandonate nel mezzo della natura per cercare dei tesori automobilistici di inestimabile valore. Ma questa volta il teatro dell’incredibile scoperta è stato un rifugio in un tranquillo quartiere cittadino, vicino al mare. Gli agenti erano andati a ispezionare la proprietà, composta da una casa da ristrutturare e da un garage con tre posti auto.

La dimora apparteneva a David Downs, uno stimato scienziato che aveva lavorato per la Lockheed Martin. Dopo la sua scomparsa, l’unità immobiliare è stata ereditata dai discendenti, che hanno incaricato i 2 professionisti di occuparsi della vendita. Loro non avevano idea di ciò che li attendeva oltre la porta.

Nel garage, infatti, tra vecchie lavatrici e scatoloni, era nascosta un’auto iconica: la già citata Ferrari 250 GT Lusso del 1963 (simile a quella nella foto d’apertura). Come ci ricordano i colleghi di Carscoops, nessuno si sarebbe aspettato una sorpresa così grande. Un momento di incredulità ha pervaso gli agenti immobiliari, stupiti dal fatto che qualcuno avesse potuto dimenticare dentro un tesoro del genere.

All’emozione ha fatto seguito la preoccupazione, per la responsabilità che impone la custodia di un’auto d’epoca dal valore stratosferico. Dopo essersi rivolti a un esperto, i protagonisti dell’esperienza hanno avuto conferma della straordinarietà della scoperta: quella in garage non era una replica, ma una delle sole 350 Ferrari 250 GT Lusso mai prodotte. A dispetto della tela ambientale trasandata in cui è stata conservata negli ultimi tempi, le condizioni dell’auto sono buone, con una vernice rifatta solo 15 anni fa e il motore ricostruito agli inizi degli anni 2000.

Il valore stimato della coupé di Maranello si muove in una forbice tra 1,5 milioni e 1,6 milioni di dollari: cifre fuori dalla portata dei comuni mortali. Appreso il pregio del contenuto, i proprietari della casa in catalogo, totalmente a digiuno in fatto di automobili, hanno deciso di mettere in vendita l’esemplare, che presto finirà sotto il martello del banditore.

Ricordiamo che la Ferrari 250 GT Lusso è una delle auto del “cavallino rampante” più eleganti di sempre. In lei si compie un matrimonio perfetto tra potenza e bellezza, forza e grazia. Ogni dettaglio è plasmato con maestria; ogni curva è studiata per suscitare emozioni, rendendo il miglior omaggio al senso del gusto italiano.

Dentro, la magia si ripete, in un quadro ambientale avvolto nell’incantevole aroma della pelle pregiata e dell’essenza del legno. Il suo volante regala un’esperienza tattile senza paragoni. Ogni accelerazione è accompagnata da una sinfonia meccanica che è musica della miglior specie per gli appassionati. Ciascun dettaglio di questa berlinetta è realizzato con cura e passione.

La Ferrari 250 GT Lusso, con i suoi tratti fluidi e raffinati, è una diva dell’asfalto che incanta chiunque la incontri: una celebrazione del glamour e della prestanza meccanica. Fra i clienti di questa creatura, anche il mitico direttore d’orchestra Herbert von Karajan.

La splendida carrozzeria, disegnata da Pininfarina e tradotta in materia da Sergio Scaglietti, custodisce un motore V12 da 3 litri di cilindrata, che eroga una potenza massima di 250 cavalli a 7500 giri al minuto, per una punta velocistica di 240 km/h. Molto vigorose anche l’accelerazione e la ripresa. La tenuta di strada è degna delle aspettative, come il piacere di guida. Qui il pacchetto emotivo si completa al meglio, per fissarsi perennemente nel cuore.

