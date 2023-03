Maserati avrà un suo film, come Lamborghini e Ferrari

Anche Maserati avrà un suo film. Dopo il successo di “Lamborghini – The man behind the legend” e la produzione di “Ferrari“, Iervolino and Lady Bacardi Entertainment porterà al cinema la storia dei fratelli Maserati, Alfieri, Ettore ed Ernesto. L’annuncio giunge dal profilo Facebook della casa di produzione nata a Roma nel 2011. Già svelato il titolo della nuova opera cinematografica: “Maserati: a racing life“.

Da questo si coglie l’impronta del lungometraggio, che dovrebbe focalizzare l’attenzione soprattutto sulle avventure sportive del marchio, intrecciandole con le storie umane delle persone cui si deve la sua nascita.

L’azienda italiana, nota nel mondo per le sue auto sportive e di lusso, fu fondata a Bologna il 1º dicembre 1914. Prima creatura interamente a sua firma fu la Tipo 26 del 1926, che fece il suo debutto agonistico alla Targa Florio, dove la casa emiliana raccolse quattro successi di fila, dal 1937 al 1940. Quella vettura portava sul cofano anteriore, in bella evidenza, il simbolo del “tridente“, ripreso dalla fontana del Nettuno di Bologna. A stilizzarlo ci pensò Mario Maserati, il quarto fratello della famiglia, che preferì dedicarsi all’arte più che ai mezzi a quattro ruote.

Nel 1937 la prestigiosa casa automobilistica passò nelle mani dell’industriale Adolfo Orsi. Lui decise di trasferire la sede da Bologna a Modena. Fu l’inizio di un nuovo ed entusiasmante cammino. Maserati divenne presto uno dei marchi nobili del Made in Italy. Oggi, come ai tempi d’oro, è uno dei nomi più prestigiosi del motorismo mondiale. La sua storia è ricca di belle pagine, scritte con la forza dei successi sportivi e con il fascino di modelli che hanno saputo conquistare il gusto della gente comune, dei vip e delle teste coronate.

Il genio artistico, ingegneristico e creativo del “tridente” ha fatto breccia nel cuore di milioni di persone. Negli anni ottanta qualche passo falso, con l’era Biturbo, ma poi l’immagine è stata recuperata con forza, grazie anche a modelli come la 3200 GT, la MC12, la GranTurismo, la MC20. Ora la storia iniziale di Maserati si appresta ad entrare nel set, grazie al produttore Andrea Iervolino. Al momento non si hanno notizie sui nomi del regista e del cast. I tempi, del resto, non sono ancora maturi. Una cosa è certa: Maserati ha una storia così ricca che gli elementi per comporre una bella trama non mancheranno sicuramente all’appello.