Ferrari F40 su una barca? Ecco la strana apparizione al Gran Premio di Monaco

Il Gran Premio di Monaco è una delle gare più prestigiose e glamour del calendario della Formula 1. Oltre alla sfida sportiva, il circuito cittadino offre uno scenario spettacolare, con le sue curve strette e le sue salite e discese tra le strade del Principato. Ma non solo: il Gran Premio di Monaco è anche l’occasione per ammirare le barche più lussuose e le auto più esclusive che si radunano nel porto. Tra queste, una ha attirato particolarmente l’attenzione dei fan e dei media: si tratta di una Ferrari F40, la leggendaria supercar prodotta dal 1987 al 1992 per celebrare i 40 anni della casa di Maranello. La F40 è stata avvistata su una barca, dove è stata sollevata con una gru e posizionata sul ponte di prua.

La Ferrari F40 è una delle Ferrari più iconiche e desiderate di tutti i tempi, con il suo design aggressivo e il suo motore V8 biturbo da 2,9 litri che eroga 478 CV di potenza e 577 Nm di coppia. La F40 è stata la prima auto stradale a superare i 320 km/h di velocità massima e ha segnato l’epoca d’oro delle supercar analogiche, prive di controlli elettronici.

La presenza della Ferrari F40 su una barca a Monaco non è casuale, ma fa parte di una campagna pubblicitaria organizzata da un’azienda di orologi di lusso che ha scelto la supercar come testimonial. L’azienda ha dichiarato di aver voluto rendere omaggio alla storia della Ferrari e alla sua passione per il motorsport.

La Ferrari F40 sarà esposta sulla barca per tutta la durata del Gran Premio di Monaco, che si terrà nel weekend del 27-28 maggio. Si tratta di una rara occasione per ammirare da vicino uno dei capolavori della Ferrari, che oggi può valere oltre due milioni di euro sul mercato delle auto d’epoca.

La Ferrari F40 non è l’unica Ferrari presente a Monaco, dove si potranno vedere anche le monoposto della Scuderia Ferrari che cercheranno di conquistare un buon risultato nella gara più prestigiosa dell’anno. La Ferrari ha vinto nove volte il Gran Premio di Monaco, l’ultima nel 2017 con Sebastian Vettel.