Maserati: vendite aumentate del 42% nel primo semestre 2023 grazie al SUV Grecale

Arrivano ottime notizie per Maserati. La casa automobilistica del Tridente che continuerà a far parte del gruppo Stellantis come confermato da Carlos Tavares, ha aumentato e non di poco le sue immatricolazioni. Nel primo semestre del 2023 la casa italiana ha visto aumentare le sue consegne a livello globale del 42 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Gran parte del merito di questo exploit va al SUV di segmento D Grecale. Il veicolo che viene prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Cassino ha fornito una spinta significativa alla casa automobilistica del Tridente in questa prima metà del 2023.

Grazie al SUV Grecale nei primi sei mesi del 2023 Maserati vede aumentare di molto le sue vendite

Maserati ha visto le consegne globali totali raggiungere le 15.300 unità, rispetto alle 10.200 nello stesso periodo dell’anno scorso. Gli utili ante imposte, quindi, sono quasi raddoppiati (95%) a 121 milioni di euro. Un contributo lo sta dando anche la nuova GranTurismo che ha debuttato nei mesi scorsi sul mercato con ottimi risultati. Ovviamente questo risultato ha soddisfatto molto Stellantis che infatti esclude per il momento quotazioni in borsa e anche il CEO del Tridente Davide Grasso.

Quest’ultimo è particolarmente ottimista anche per quanto concerne il secondo semestre del 2023. Infatti ha dichiarato che nella seconda metà dell’anno Maserati dimostrerà che non è un fuoco di paglia e che la crescita continuerà anche nei prossimi mesi e molto probabilmente sarà anche maggiore di quella registrata nella prima parte del 2023. Ricordiamo che la casa automobilistica del Tridente vuole raggiungere un utile operativo del 15 per cento nel breve periodo e del 20 per cento nel lungo periodo. Al momento siamo a quota 9,2 per cento ma la direzione intrapresa sembra essere quella giusta. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno dal marchio di lusso di Stellantis nei prossimi mesi.