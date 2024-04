Ferrari: mix tra Purosangue e GTC4Lusso per una delle future auto elettriche?

Ferrari nel 2025 lancerà la sua prima auto elettrica al 100 per cento. La notizia è stata confermata dal CEO Benedetto Vigna e anche dal Presidente della Ferrari John Elkann. A questo modello, che secondo il numero uno del cavallino rampante, Benedetto Vigna, sarà una vera Ferrari, seguiranno probabilmente nei prossimi anni anche altre vetture. Tra queste future super car a zero emissioni c’è chi immagina una sorta di mix tra una Purosangue e una GTC4Lusso.

Immaginata una futura Ferrari elettrica con un design che rappresenta un mix tra una Purosangue e una GTC4Lusso

Si tratta di Luca Serafini, un designer automobilistico virtuale con sede a Modena, in Italia (noto anche come lsdesignsrl sui social media), che ha immaginato uno dei futuri veicoli elettrici della casa automobilistica di Maranello in un modo molto interessante: ha mescolato le principali caratteristiche estetiche della Purosangue come SUV crossover con il DNA da Shooting Brake della gran turismo Ferrari GTC4Lusso 2016-2020. Il risultato è quello che vi mostriamo in queste immagini.

Si tratta indubbiamente di una ipotesi molto ma molto interessante. Non sappiamo se in futuro un qualcosa di simile possa trovare spazio nella futura gamma della casa automobilistica del cavallino rampante ma non lo possiamo escludere. Del resto i vertici del produttore di Maranello hanno detto chiaramente che in futuro punteranno forte sulle auto elettriche al 100 per cento anche se comunque continueranno ad offrire super car con motore a combustione fino a quando i propri clienti lo richiederanno. Vedremo dunque che novità ci saranno in proposito nel corso dei prossimi anni.