Alfa Romeo Stelvio 2025: in Francia immaginano così il futuro SUV

Alfa Romeo Stelvio 2025 sarà la prossima novità della casa automobilistica del Biscione. Il suo debutto è atteso nella seconda metà del prossimo anno. Questa vettura avrà anche una versione top di gamma Quadrifoglio che avrà quasi mille cavalli di potenza. Il nuovo modello nascerà su piattaforma STLA Large e sarà prodotto a Cassino.

Alfa Romeo Stelvio 2025: ecco come immaginano in Francia la futura generazione del SUV

A proposito di Alfa Romeo Stelvio 2025 oggi vi mostriamo un nuovo render provenienti dalla Francia dove immaginano così la futura generazione del SUV di segmento D della casa automobilistica del Biscione. Si tratta di una creazione digitale di Julien Jodry che è stata pubblicata per il sito francese auto-moto. Il render in questione si basa su quanto trapelato fino ad ora a proposito di questo modello che a quanto pare avrà un design ancora più aerodinamico e sinuoso rispetto al modello attuale. Sono evidenti inoltre i riferimenti estetici al recente Alfa Romeo Junior che rappresenta una sorta di anticipazione di quello che sarà lo stile delle future auto dello storico marchio milanese.

Considerato che Alfa Romeo Stelvio 2025 debutterà tra poco più di un anno è facile immaginare che nel corso dei prossimi mesi trapeleranno nuove informazioni su questo atteso modello destinato a rivestire un ruolo molto importante nella futura gamma del Biscione per la quale è previsto un nuovo modello all’anno da qui fino al 2030. Vedremo dunque cos’altro emergerà sulle qualità e sulle caratteristiche di questo modello che se non ci saranno cambiamenti dell’ultima ora arriverà sul mercato solo ed esclusivamente in modalità completamente elettrica. In gamma comunque ci saranno diverse versioni. Si partirà dalla entry level con circa 350 cavalli fino appunto alla top di gamma Quadrifoglio da quasi mille cavalli con 700 km di autonomia e ricarica veloce.