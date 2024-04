Alfa Romeo Cross7: ecco come sarebbe la Citroen C3 Aircross nella versione del Biscione

Alfa Romeo Cross7 è un render tratto da un video pubblicato su YouTube dal canale Mahboub1 che mostra come sarebbe la nuova Citroen C3 Aircross, svelata nei giorni scorsi, nella versione della casa automobilistica del Biscione. Ovviamente si tratta di un modello che non è previsto e che di certo non vedremo mai nella gamma dello storico marchio milanese. Molti alfisti saranno sicuramente contenti di ciò.

Ecco come sarebbe una futura Alfa Romeo Cross7 che per fortuna non arriverà mai

Alfa Romeo Cross7 sarebbe un Crossover lungo 4,4 metri che verrebbe proposto in versione a 5 e 7 posti e che finirebbe per colmare un vuoto nella gamma della casa automobilistica milanese che al monento non dispone di auto con queste caratteristiche. A dire il vero si era vociferato di una vettura a 7 posti per il futuro di Alfa Romeo ma si tratterebbe del futuro E-SUV che potrebbe essere proposto in versione a 5 posti e a 7 posti.

Al momento però sono solo voci e non sappiamo se realmente una versione a 7 posti sarà commercializzata realmente. Ad ogni modo se ciò avvenisse sarebbe probabilmente solo per alcuni mercati selezionati dove modelli di questo tipo hanno molto mercato come gli Stati Uniti e la Cina.

Alfa Romeo Cross7 quindi ci potrebbe fornire un primo indizio di come potrebbe essere una Alfa Romeo con queste caratteristiche anche se ovviamente esteticamente parlando si tratterà di una vettura completamente diversa. Innanzi tutto per le dimensioni. Infatti mentre la nuova C3 Aricross misura 4,4 metri il futuro Alfa Romeo E-SUV che potrebbe dare origine anche ad una versione a 7 posti dovrebbe misurare in lunghezza poco meno di 5 metri. Inoltre sarà una vettura che nonostante le misure imponenti manterrà un design sportivo, elegante e aerodinamico oltre ad essere molto lussuosa e tecnologica. Dunque si tratterà di una vettura totalmente diversa.