La nuova Peugeot 208 è stata presentata in anteprima mondiale a Monza agli E-LION DAY

È stata una vera e propria anteprima mondiale quella vissuta a Monza ieri, durante l’appuntamento della 6 Ore di Monza del WEC, per la nuova Peugeot 208 presentata in occasione degli E-LION DAY ovvero un appuntamento messo a punto dalla filiale italiana del Costruttore del Leone. L’evento ha permesso di definire ancora una volta l’Italia nel ruolo di perno centrale per la gestione del marketing di casa Peugeot. D’altronde il mercato italiano rappresenta il secondo più importante al mondo per il Costruttore del Leone in termini di vendite; in Italia si vendono infatti il 15% delle Peugeot totali vendute in tutta Europa, in accordo con una quota di mercato che sfiora il 6%.

Dal punto di vista globale, Peugeot rappresenta 1/5 del volume di vendite complessive proposte da Stellantis, mentre in tutta Europa il costruttore ha un peso di circa 1/3 e risulta il primo marchio per volume espresso all’interno del Gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA: la quota di mercato si attesta anche in questo caso al 6% circa. Ora la nuova Peugeot 208 introduce il nuovo linguaggio di design proposto dal costruttore, in accordo con una firma luminosa all’anteriore completamente rivista e riadattata al posteriore. Ci sono i nuovi cerchi in lega, dotati di un design che guarda con maggiore dovizia alle necessità dell’aerodinamica del veicolo. Anche all’interno si evolve l’ormai iconico Peugeot i-Cockpit e ci sono nuove dotazioni a disposizione dell’utente, a cominciare dalle telecamere a 360 gradi. In termini di propulsori il costruttore ha lasciato ampio spazio all’elettrificazione dei motori, in accordo con l’introduzione di due nuove motorizzazioni Hybrid 48V e una motorizzazione completamente elettrica in grado di erogare 156 cavalli di potenza e un valore di autonomia nell’ordine dei 400 chilometri percorribili con una singola ricarica.

Il CEO di Peugeot, Linda Jackson a Monza

La nuova Peugeot 208 introduce un corposo rinnovamento per battagliare al meglio all’interno del competitivo Segmento B

Il Segmento B rappresenta il comparto di mercato più importante in Italia. Una condizione che pone la Peugeot 208 al centro di un rinnovato interesse verso tale Segmento di mercato, accanto alla nuova 2008 che rappresenta la caratterizzazione SUV destinata al Segmento B dal Costruttore del Leone.

La nuova Peugeot 208 insiste su un Segmento che da sempre risulta “presidiato” dal costruttore francese di casa Stellantis, così come un tempo faceva con la eterna Peugeot 205.

La nuova offerta di prodotto a marchio Peugeot passa quindi attraverso un’offerta commerciale che abbatte anche i soliti timori relativi alle nuove elettriche, grazie anche all’introduzione di Peugeot e-GO che rappresenta una formula leasing destinata ai privati che con un anticipo di 2.500 euro permette di avere a disposizione proprio la nuova e-208 mediante una rata di 199 euro o di 249 nel caso della e-2008. Il piano prevede l’inclusione delle ricariche per i primi 5.000 chilometri e la Wallbox utile per sfruttare le potenzialità elettriche di entrambi i modelli. Secondo Peugeot, questa rappresenta l’offerta migliore oggi sul mercato per una vettura elettrica.

La gamma dei prodotti Peugeot appare comunque completamente rinnovata grazie anche agli ultimi modelli presentati dal costruttore, a cominciare dalla nuova 408 e dalla nuova 508; quest’ultima esposta ieri nella Fan Zone del WEC a Monza, stessa area in cui è stata introdotta anche la Peugeot 308 Plug-In Hybrid, accanto alla nuova Peugeot 208. Oggi Peugeot riesce ad offrire ai propri clienti una gamma completamente elettrificata grazie ai propulsori Plug-In Hybrid, Hybrid 48 V e Full Electric. A partire dal 2025 ogni modello della gamma del Leone sarà disponibile in versione completamente elettrica, mentre a partire dal 2030 Peugeot punta a vendere esclusivamente vetture alimentate da propulsori elettrici.