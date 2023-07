Citroën Ami: presto debutterà in un altro importante mercato

La Citroën Ami si propone sul mercato come un veicolo elettrico di piccole dimensioni che sta facendo parlare molto di sé negli ultimi mesi. Non fatevi ingannare dalle dimensioni in quanto è un EV molto versatile e soprattutto rispettoso dell’ambiente.

La Ami emerge come un’innovazione elettrica dal prezzo accessibile, che può diventare l’opzione preferita per una vasta gamma di clienti grazie al suo potenziale. Dotato di un motore da 6 kW, offre un’autonomia fino a 80 km e può essere ricaricata dallo 0% al 100% in meno di 4 ore utilizzando il cavo incluso, collegabile a qualsiasi presa da 110 o 220V.

Citroën Ami: Stellantis ha confermato l’arrivo del piccolo EV anche in Sud America

Il quadriciclo leggero elettrico è notevolmente compatto (2,41 metri di lunghezza e 1,39 metri di larghezza), ma le sue caratteristiche vanno oltre le sue misure fisiche. Il veicolo sottolinea l’impegno di Citroën per la mobilità sostenibile e accessibile, ponendo l’ESG (Environmental, Social, and Governance) al centro delle decisioni strategiche. Potrebbe addirittura debuttare presto una versione più performante.

Antonio Filosa – presidente di Stellantis Sud America – e Vanessa Castanho – vicepresidente di Citroën Sud America – hanno presentato dettagliatamente la Citroën Ami per il mercato sudamericano. I dirigenti, a bordo del piccolo EV hanno esplorato lo stabilimento Stellantis di Betim (MG), dimostrando che il modello può accedere facilmente a spazi dove i veicoli tradizionali non avrebbero accesso.

È importante sottolineare che la Ami, a dispetto della sua forma di veicolo, non è un’auto. È una soluzione di mobilità innovativa che ha dimostrato la sua praticità sia all’interno che all’esterno della fabbrica.

E non è tutto: il marchio francese ha annunciato una novità molto interessante. Il quadriciclo elettrico sarà commercializzato in Brasile e in diversi mercati del Sud America. Presto saranno rivelati tutti i dettagli, ma nel frattempo potete dare un’occhiata alla prima apparizione nel territorio brasiliano in un video esclusivo pubblicato su YouTube da Citroën Brasile.