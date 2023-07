Citroën Ami: potrebbe debuttare una versione più veloce e con più autonomia

La Citroën Ami si colloca nella categoria dei quadricicli leggeri 100% elettrici con la sua velocità massima di 45 km/h. Tuttavia, i futuri concorrenti, come la Mobilize Duo, saranno disponibili in una seconda configurazione che prevede una velocità massima superiore.

È possibile quindi che la casa automobilistica francese risponda con una versione da 80 km/h della Ami. Secondo alcune informazioni rivelate da L’argus, tecnicamente sarebbe possibile realizzare una variante del genere e sono in corso dei test interni.

Citroën Ami interni

Citroën Ami: una variante più versatile è tecnicamente possibile

Per immaginare questo possibile sviluppo del piccolo EV, possiamo prendere come riferimento l’Opel Rocks-e, la versione tedesca della Ami, così come la nuova Fiat Topolino sviluppata in Italia.

Tuttavia, Opel ha recentemente presentato una variante unica dell’auto con il nome di Rocks E-Xtreme, che è il risultato di un progetto proposto dal giovane designer Lukas Wenzhöfer nell’ambito di un concorso.

Questo prototipo è dotato di sospensioni degne di un buggy, con assetto rialzato, carreggiate allargate e pneumatici fuoristrada, tra le altre caratteristiche. Si distingue anche per il suo esoscheletro protettivo e il suo enorme alettone posteriore, puramente estetico.

L’autonomia potrebbe raggiungere i 140 km max con una singola ricarica

Ufficialmente, il brand tedesco non ha rilasciato informazioni sul suo motore elettrico. Ma internamente, il costruttore sta testando dei propulsori più potenti per questo quadriciclo insolito. Ad oggi, il suo motore produce 16 CV (o 34 CV di potenza di picco), sufficienti per raggiungere circa 90 km/h di velocità massima una volta disattivato il limitatore elettronico. Senza la conversione off-road, la sua velocità massima sarebbe superiore a 100 km/h.

La batteria che alimenta il motore dell’Opel Rocks E-Xtreme è anche nuova, con una capacità di 10 kWh rispetto ai 5,5 kWh originali. A bordo di un modello standard, potrebbe estendere l’autonomia da 75 a 140 km.

Questo renderebbe la Citroën Ami ancora più popolare e attirerebbe l’attenzione di un pubblico più ampio grazie alla sua maggiore versatilità. Non è ancora possibile affermare con certezza se è prevista la commercializzazione di una Ami, una Rocks-e o una Topolino più performante, ma sicuramente ne sapremo di più nelle prossime settimane.