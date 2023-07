Alfa Romeo rinvia la decisione sul suo futuro nel motorsport

Alfa Romeo negli ultimi anni è stata presente nel mondo del motorsport entrando direttamente dalla porta principale della Formula 1 dopo che per diversi anni era uscita di scena. Questo è avvenuto grazie alla sponsorizzazione del team Sauber che con il passare degli anni si è trasformata in qualcosa di più tanto che alla fine la casa automobilistica del Biscione ha finito per dare il suo nome alla scuderia. Questo binomio però è destinato a concludersi alla fine di questa stagione. Questo in quanto il team Sauber nel frattempo si è accordato con Audi che dunque nei prossimi anni approderà in Formula 1 con un proprio team

Alfa Romeo prende tempo: ancora non si sa se continuerà in F1 o andrà nel WEC

Per Alfa Romeo al momento la porta della Formula 1 sembra nuovamente essersi chiusa. Chiamato in causa sul futuro nel mondo del motorsport il numero uno della casa milanese, l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato non ha escluso che il suo brand possa continuare in F1 oppure cimentarsi in un altro campionato. Il francese però aveva detto che una decisione sarebbe stata presa entro questa estate. Adesso però la situazione sembra nuovamente essere cambiata e a quando pare la casa automobilistica del Biscione pare voglia prendere ancora del tempo prima di decidere il suo futuro nel motorsport.

Di recente si è sparsa la voce che Alfa Romeo stava valutando un potenziale programma FIA WEC Hypercar e mentre l’annuncio della decisione del marchio italiano su un futuro impegno nel motorsport ufficiale è stato ritardato, sembra che la prospettiva di un futuro nel WEC sia ancora lontano.

Imparato di recente alla stampa francese ha dichiarato:”Quello che posso assicurarti è che non lasceremo il motorsport”, ha detto. “Nella mia mente, c’è la F1 o il WEC. Stiamo ancora valutando entrambe le opzioni. Sono numerosi i programmi in corso per Stellantis Motorsport: Peugeot, Maserati, DS, Opel e ci sono già diversi ferri sul fuoco, quindi aggiungerne un altro non semplificherà le cose. Noi parteciperemo a una competizione se crediamo di poter vincere. Quindi ci prenderemo il nostro tempo e faremo le cose per bene. Volevamo fare un annuncio durante Le Mans Classic. Tuttavia, abbiamo ancora alcuni studi da completare prima di prendere la nostra decisione. Ma penso che dobbiamo essere fuori pericolo prima della fine dell’anno. Mi sembra ragionevole e fattibile”.

Dunque ancora una decisione definitiva non è stata presa anche se queste parole fanno presupporre che comunque anche nei prossimi anni vedremo in qualche modo Alfa Romeo impegnato nel Motorsport. Del resto la Formula 1 nonostante risultati non eccezionali è stata un’ottima pubblicità per il marchio che ha acquistato maggiore fama nei confronti di un pubblico decisamente ampio. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito dalla casa automobilistica del Biscione.