E_mob 2023: l’evento dedicato alla mobilità elettrica si terrà dal 7 al 10 ottobre

L’edizione 2023 di E_mob, l’evento di riferimento per la mobilità elettrica, si terrà dal 7 al 10 ottobre tra Palazzo Giureconsulti e Piazza Duomo, con un format dinamico e un calendario ricco di incontri. Dall’inaugurazione nel 2017, E_mob ha avuto l’obiettivo di stimolare discussioni, promuovere la cultura e la consapevolezza in questo settore.

Sponsorizzato da Class Onlus e sostenuto da Regione Lombardia, Comune di Milano, Camera di Commercio di Milano, Monza e Brianza e Lodi, A2A, ATM, Enel X Way e Innovatec, E_mob 2023 è patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ANCI e Fondazione Cariplo.

L’evento vedrà il coinvolgimento di numerose personalità istituzionali, imprenditoriali e politiche, incluse figure chiave del Ministero delle Infrastrutture, dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e rappresentanti parlamentari. Saranno presenti anche le principali aziende pubbliche e private che guidano lo sviluppo di prodotti e servizi per la mobilità sostenibile ed elettrica.

Secondo le parole di Camillo Piazza – presidente di CLASS Onlus, E_mob è diventato un evento imprescindibile per chi opera nel settore della mobilità elettrica. Oltre a coinvolgere istituzioni e aziende, si rivolge anche al grande pubblico, offrendo esperienze, test e interazioni con i partner coinvolti. L’edizione 2023 affronterà temi come l’infrastruttura elettrica del Paese secondo il PNRR, la mobilità di prossimità e la sinergia con il trasporto urbano.

Il programma

Il 7 ottobre, E_mob 2023 aprirà l’area espositiva in Piazza del Duomo e via Mercanti, permettendo al pubblico di esplorare le ultime novità e le molteplici opportunità del settore della mobilità a zero emissioni.

Il 9 e il 10 ottobre, a Palazzo Giureconsulti, si terrà la Conferenza nazionale sulla mobilità elettrica. Questa due giorni includerà tavole rotonde, convegni e workshop, con una giornata istituzionale iniziale dedicata al dialogo tra aziende e rappresentanti delle istituzioni.

Il secondo giorno sarà focalizzato su workshop e convegni, con un focus particolare sulle nuove professioni nella mobilità sostenibile, sulla modifica del decreto DAFI e sui nuovi sistemi di ricarica. Saranno presentati anche studi su temi cruciali come la mappatura delle risorse necessarie per la transizione energetica in Italia, la decarbonizzazione del trasporto pubblico e la mobilità intermodale.

E_mob 2023 accoglierà anche rappresentanti della Svezia, il primo paese al mondo completamente libero da combustibili fossili, che condivideranno le loro strategie per una mobilità urbana sostenibile.