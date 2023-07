Lancia vuole diventare il brand di Stellantis con la più alta percentuale di vendite online

Lancia nei prossimi anni sarà uno dei brand protagonisti all’interno del gruppo Stellantis con tre nuove auto in rampa di lancio. La prima ad arrivare sarà la nuova Ypsilon seguita nel 2026 dalla nuova Gamma e poi nel 2028 dalla nuova Delta. Stellantis considera la casa piemontese uno dei suoi tre brand premium insieme ad Alfa Romeo e DS Automobiles. Ma il marchio italiano vuole essere innovativo sotto tutti i punti di vista.

Lancia: la casa piemontese punterà forte sulle vendite online per quanto riguarda il suo ritorno in Europa

Il responsabile del Business Development di Lancia, Francesco Colonnese, ha dichiarato che l’ obiettivo è che il suo marchio sia “quello con la più alta percentuale di vendite online all’interno del Gruppo Stellantis”, nonostante che avrà 70 distributori in Europa nel 2024. Questa cifra raddoppierà l’anno successivo.

In tal senso, il ritorno del marchio italiano inizierà in Germania, Francia, Spagna, Belgio, Olanda e Portogallo, oltre a proseguire nel proprio mercato dove è stato venduti in esclusiva dal 2017, i criteri per sceglierli sono stati l’attrattività del design italiano per questi clienti, il potenziale del segmento B e l’avanzamento del Paese nelle vendite digitali. In vista del lancio della nuova Lancia Ypsilon, il primo modello con cui Lancia esce nuovamente dai confini italiani, che avrà una versione ibrida a 48V ed elettrica e che sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis Saragozza, Colonnese ritiene che la rete commerciale sarà pronta a giugno 2024. Sarà quello il mese in cui dovrebbe iniziare dunque la commercializzazione del nuovo modello in Europa.

Lancia

L’obiettivo di Lancia è quello di costruirsi una propria nicchia di mercato all’interno del segmento premium in Europa che sarò coperto al 50 per cento con le sue tre future auto. Dunque la casa piemontese non nasconde di puntare forte sulle nuove tecnologie e pensa che per il suo ritorno in Europa una grossa mano la daranno le vendite online.