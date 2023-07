Nuova Lancia Ypsilon: ecco su cosa punterà per farsi largo nel segmento premium

Nuova Lancia Ypsilon sarà la prima auto del nuovo corso di Lancia. La casa automobilistica piemontese è considerata da Stellantis uno dei suoi marchi premium insieme ad Alfa Romeo e DS Automobiles. Di conseguenza le sue future auto cercheranno di farsi largo nel segmento premium del mercato auto dei principali paesi del vecchio continente dove le auto del marchio italiano verranno commercializzate a partire dal prossimo anno.

Nuova Lancia Ypsilon: ecco su cosa la vettura punterà con la sua futura generazione per diventare un modello premium

La prima ad arrivare sarà proprio la nuova Lancia Ypsilon il cui debutto è previsto nel corso del primo trimestre del 2024. La vettura sarà prodotta in Spagna su piattaforma CMP e sarà un modello molto diverso dalla Ypsilon attuale che è ormai presente sul mercato da molti anni. Ovviamente non sarà facile farsi largo in un segmento di mercato che in special modo in Europa vede tanti concorrenti particolarmente agguerriti.

Per potersi fare strada e crearsi una propria nicchia di mercato la nuova Lancia Ypsilon punterà su alcuni aspetti che la renderanno immediatamente riconoscibile al pubblico e che la faranno considerare un vero e proprio marchio premium. Innanzi tutto lo stile. La vettura sarà molto elegante e indubbiamente non passerà inosservata. Sarà senza dubbio una delle proposte più interessanti della sua categoria da questo punto di vista.

Lo stile della nuova Lancia Ypsilon sarà molto diverso da quello del modello attuale. L’obiettivo sarà ovviamente quello di rendere l’auto di interesse di un maggior numero di clienti. Quindi sarà dotata di uno stile che piacerà molto agli uomini e soprattutto ai giovani. Si tratta di un modo di prendere le distanze dal modello attuale che invece è uno dei preferiti dai clienti donne.

Oltre al design la nuova Lancia Ypsilon punterà su interni che si caratterizzeranno per uno stile che richiamerà l’arredamento italiano. Insomma si tratterà di un abitacolo in cui lusso e comodità saranno tra le principali caratteristiche ma ovviamente non sarà trascurata nemmeno la tecnologia. Rispetto al modello attuale la futura generazione di Ypsilon sarà molto più tecnologica ma si tratterà di una tecnologia alla portata di tutti facile da utilizzare e soprattutto ricca di funzioni davvero utili per chi si mette alla guida.

Infine la nuova Lancia Ypsilon punterà sull’esclusività. Non si tratterà insomma di un modello di segmento B da acquistare a buon mercato ma di un’auto davvero interessante che in soli 4 m racchiuderà elementi che di solito trovano spazio in auto di segmento superiore. Non a caso lo scorso anno Luca Napolitano, CEO di Lancia ha parlato di, Mini, Audi e Mercedes rispettivamente come punti di riferimento ma anche di possibili futuri rivali. Insomma la casa piemontese punta in alto e le sue future auto sbalordiranno.