Stellantis sarà presente al Feira Hospitalar 2025, il più grande evento sanitario in America Latina, che si svolgerà tra il 20 e il 23 maggio, presso São Paulo Expo, nella capitale di San Paolo. Nel corso dell’incontro, che riunisce professionisti, aziende e leader del settore, l’azienda presenta la propria gamma di veicoli commerciali leggeri dei marchi Fiat, Citroën e Peugeot, rafforzando il proprio ruolo strategico nello sviluppo di soluzioni di mobilità versatili e allineate alle esigenze dei diversi segmenti.

Stellantis presenta soluzioni di mobilità per il settore sanitario a Hospitalar 2025

Per tutta la durata della fiera saranno a disposizione dei visitatori professionisti specializzati di Stellantis, insieme ai rappresentanti di Alternativa e Greencar, aziende partner autorizzate che consentono la personalizzazione dei veicoli nel rispetto degli standard tecnici e normativi, garantendo che i modelli adattati mantengano la garanzia di fabbrica.

Fiat, marchio leader nel settore dei veicoli commerciali, porta alla manifestazione il Ducato. Il modello esposto ha la possibilità di trasformarsi in un’Ambulanza per la terapia intensiva con ampio spazio interno, il più grande della sua categoria, ideale per ospitare pazienti, personale medico e attrezzature. Inoltre, il modello si distingue per il comfort di guida, i bassi costi di esercizio e la manutenzione accessibile.

Con un design funzionale, porte posteriori apribili fino a 270°, porta laterale scorrevole e interni ergonomici, questo modello è pratico per un uso intensivo. Oltre al settore sanitario, il Ducato si distingue come soluzione intelligente per diverse tipologie di attività, con trasformazioni omologate per camper, veicoli refrigerati, minibus e altro.

Citroën presenterà il Nuovo Jumpy 2025. Versatile, il modello può essere configurato come ambulanza semi-intensiva. La versione attuale è arrivata sul mercato con una nuova identità visiva, connessa e con la versatilità necessaria per servire le più diverse tipologie di aziende e clienti.

Dotata di un motore 2.2 Turbodiesel da 150 CV e 37,7 kgfm di coppia, la Nuova Jumpy offre prestazioni elevate ed efficienza, raggiungendo 12,4 km/l nel ciclo urbano e 13,7 km/l in autostrada, secondo il Programma brasiliano di etichettatura dei veicoli (PBEV). Compatto all’esterno e spazioso all’interno, il modello può essere guidato con la patente di guida di categoria B. L’architettura monoblocco con sospensioni indipendenti garantisce comfort e robustezza, mentre le porte apribili a 180° e la fiancata scorrevole offrono praticità nella vita di tutti i giorni.

Con una capacità di carico di quasi 1,5 tonnellate, il Jumpy consente diverse trasformazioni su raccomandazione di fabbrica, tra cui versioni come veicolo per passeggeri (7+1), minibus (10+1), ambulanza, veicolo refrigerato, officina mobile, trasporto per disabili e persino camper.

Peugeot partecipa alla fiera con il Partner Rapid, un veicolo utilitario leggero che coniuga comfort, efficienza e un ottimo rapporto qualità-prezzo. Pensato per chi cerca un modello affidabile e funzionale, il mezzo può essere trasformato in ambulanza con una semplice rimozione, ideale per servizi medici nei centri urbani e nelle strade strette.

Fin dal suo lancio, il Peugeot Partner Rapid si è distinto come simbolo di innovazione, proponendo un pacchetto completo di equipaggiamenti per l’uso urbano. Il nuovo motore GSE 1.3 Flex, abbinato al sistema iTPMS, allo sterzo elettrico e al sensore di temperatura esterna, garantisce tecnologia ed efficienza. Gli interni sono pensati per garantire il comfort anche nei lunghi viaggi, con aria condizionata, alzacristalli e serrature elettriche e un cruscotto funzionale ed ergonomico.

Un altro elemento di differenziazione è l’organizzazione interna: sono 18,5 litri gli scomparti portaoggetti, ideali per riporre in modo pratico gli oggetti essenziali. Per quanto riguarda la sicurezza, il modello offre il controllo della stabilità, l’avviso di frenata di emergenza e l’assistenza alla partenza in salita (Hill Assist).

Durante la fiera sarà possibile acquistare e ordinare l’intera gamma di veicoli commerciali leggeri Stellantis. I modelli saranno presentati nella loro versione originale, evidenziandone la capacità di adattarsi a molteplici scopi.