Alfa Romeo Coupé: sempre più vicino il ritorno nella gamma del Biscione

E’ da un po’ che nella gamma del Biscione manca una Alfa Romeo Coupé. Negli ultimi tempi a parte la berlina Alfa Romeo Giulia, lo storico marchio milanese ha preferito giustamente seguire le tendenze del mercato con l’obiettivo di aumentare le sue vendite puntando su SUV e crossover. Non a caso sono arrivate Stelvio, Tonale e dal prossimo anno ci sarà anche un terzo modello a ruote alte il cui nome per il momento rimane sconosciuto.

Alfa Romeo Coupé: sembrano maturi i tempi per un ritorno nella gamma della casa automobilistica del Biscione di un modello di questo tipo

Tuttavia coloro che pensano che il ritorno di una Alfa Romeo Coupé nella gamma del Biscione sia sempre più vicino aumentano giorno dopo giorno grazie alle dichiarazioni dei dirigenti della casa automobilistica milanese che in più occasioni hanno confermato che la gamma di Alfa Romeo non sarà composta solo da SUV e Crossover e del fatto che l’imminente rivoluzione elettrica porterà le case automobilistiche compresa quella milanese a ripensare le carrozzerie delle proprie auto in maniera da valorizzare maggiormente l’aerodinamica che per le auto elettriche assume un valore molto importante in termini di efficienza e di autonomia.

Di conseguenza l’ipotesi di una Alfa Romeo Coupé sembra prendere piede. Al momento sono due le auto maggiormente indiziate di una simile svolta estetica. La prima è proprio la berlina Giulia che con la sua seconda generazione che dovrebbe arrivare tra il 2025 e il 2026 potrebbe assumere un design ancora più sportivo e aggressivo. Solo qualche giorno fa vi abbiamo mostrato un render che ipotizzava una Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Coupé che sarebbe degna rivale delle auto di Audi, BMW e Mercedes. In particolare abbiamo fatto un confronto con la BMW M4. Il render mostra un modello che con una carrozzeria da coupé farebbe sicuramente la sua figura. Del resto è stato lo stesso numero uno del Biscione, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato ad anticipare lo scorso anno qualche cambiamento di design per la seconda generazione di Giulia. In realtà però il CEO non è stato molto chiaro su quali sarebbero stati effettivamente questi cambiamenti.

Di recente anche il capo del design dello storico brand di Arese, Alejandro Mesonero-Romanos ha anticipato che nelle future auto del Biscione ci saranno cambiamenti estetici importanti come coda tronca ed altre cose di questo tipo. L’altra ipotesi di una nuova Alfa Romeo Coupé potrebbe riguardare la futura ammiraglia di Alfa Romeo. Questa dovrebbe arrivare nel corso del 2027 ed essere sviluppata negli Stati Uniti allo scopo di essere apprezzata in quel mercato che rimane il più importante a livello di segmento premium di tutto il mondo. Questa auto che non ha ancora un nome ma che secondo alcuni si potrebbe anche chiamare nuova Alfa Romeo GTV dunque dovrebbe assumere le sembianze di una berlina Coupé a 4 porte elettrica lunga quasi 5 metri.

A proposito di una futura Alfa Romeo Coupé qui vi mostriamo un render che ipotizza l’aspetto di questa futura auto. Si tratta di un’immagine tratta da un video pubblicato su YouTube dal canale Motors che vi mostriamo qui sotto. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito di Alfa Romeo. Quello che sembra sicuro è che la casa automobilistica del Biscione nei prossimi anni sarà una delle protagoniste del mercato con tante novità in arrivo nei prossimi anni. Imparato ha infatti confermato l’arrivo di un nuovo modello ogni anno a partire dal 2024 fino al 2030. Dunque spazio per una nuova coupé sembra esserci assolutamente nella futura gamma di Alfa Romeo che sarà completamente diversa da quella attuale.