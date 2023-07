Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Coupé: la rivale di BMW M4 fa paura

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio è una delle berline sportive più apprezzate del mercato, grazie al suo motore V6 biturbo da 2,9 litri che eroga 510 CV e 600 Nm di coppia, abbinato a un cambio automatico a otto rapporti e a una trazione posteriore. Tuttavia, molti appassionati hanno sognato una versione coupé della Giulia Quadrifoglio, che potesse competere con la BMW M4, la Mercedes-AMG C 63 Coupé e l’Audi RS 5 Coupé. Purtroppo, Alfa Romeo non ha mai confermato i piani per produrre una Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Coupé, anche se alcuni rumors avevano suggerito che il progetto fosse in fase di sviluppo.

In un render immaginata una Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Coupé perfetta rivale di BMW M4

Tuttavia, questo non ha impedito agli artisti digitali di immaginare come potrebbe essere una Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Coupé, come dimostra il rendering realizzato dal designer e creatore digitale Sugar Design su Instagram. Il rendering mostra una Giulia Quadrifoglio Coupé con una carrozzeria più corta e più larga, due porte in meno e un tetto più basso e inclinato. Il frontale mantiene il caratteristico scudetto Alfa Romeo e le prese d’aria aggressive, mentre il posteriore presenta un grande spoiler sul cofano e quattro terminali di scarico. Le ruote sono in lega di colore nero opaco e i freni sono a disco ventilati con pinze rosse.

Il risultato è una Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Coupé molto attraente e sportiva, che sembra pronta a sfidare la BMW M4, la coupé tedesca che monta un motore sei cilindri in linea da 3 litri con due turbocompressori, capace di erogare 480 CV nella versione base e 510 CV nella versione Competition. La BMW M4 ha anche la possibilità di scegliere tra un cambio manuale a sei rapporti o un cambio automatico a otto rapporti, e tra una trazione posteriore o integrale.

Non sappiamo se Alfa Romeo deciderà mai di lanciare una Giulia Quadrifoglio Coupé, ma siamo sicuri che sarebbe un’auto molto desiderata dagli appassionati di auto sportive. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere una Giulia Quadrifoglio Coupé sulle strade? Fatecelo sapere nei commenti.