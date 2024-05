Fiat si garantisce anche ad aprile la leadership nel mercato brasiliano

Fiat ha chiuso il primo quadrimestre 2024 in bellezza in Brasile. Il marchio di Stellantis ha raggiunto la leadership nel mercato brasiliano da inizio anno e ha ripetuto l’impresa alla fine di aprile. Il mese scorso, il marchio ha ottenuto una quota di mercato del 20,2 per cento e 42.096 immatricolazioni, con un incremento del 15,9 per cento in volume di vendite rispetto a marzo.

Nei primi quattro mesi dell’anno, il marchio Fiat ha venduto 143.608 unità in Brasile

Come se ciò non bastasse, nel mese che è stato il miglior aprile dal 2019, il marchio si è assicurato anche la leadership in diversi segmenti: hatchback con il 22,8 per cento di quota, pick-up con il 38,4 per cento di questa categoria e furgoni con il 35,1 per cento di quota di mercato. Inoltre, Fiat ha inserito anche tre modelli nella top 10 dei modelli più venduti in Brasile: Strada al secondo posto con 11.497 immatricolazioni, Argo al quarto posto con oltre 8.599 vetture vendute e Mobi al nono posto con 5.420 unità vendute.

Nei primi quattro mesi dell’anno la leadership del marchio è stata evidente, con 143.608 unità immatricolate, raggiungendo una quota di mercato del 20,7 per cento. Questi numeri rappresentano un vantaggio significativo di 32.655 unità rispetto al secondo posto. Anche Fiat si è distinta nel periodo con tre modelli tra i dieci modelli più venduti dell’anno: la Strada, che da 50 mesi è nella Top 10 del mercato con 38.077 unità immatricolate; l’Argo, al quarto posto con 26.652 unità vendute; e Mobi, al sesto posto con 20.085 unità immatricolate.

In termini di segmenti, il marchio ha dominato diverse categorie. Nelle berline è arrivato al primo posto con una quota del segmento del 23,3 per cento. Fiat è leader anche nei pick-up con il 38,5 per cento e nei furgoni con una quota del 40,6 per cento. Vale anche la pena sottolineare che nei SUV il marchio si è classificato al terzo posto con una solida performance pari al 10,6% della quota in questo segmento conteso.