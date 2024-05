Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2026: sarà il doppio più potente della versione attuale

Secondo nuovi rapporti, la prossima generazione elettrica della berlina Alfa Romeo Giulia, prevista per il 2025, offrirà fino a 735 kW – o 1.000 cavalli. Questo per quanto concerne Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2026 che sarà la versione top di gamma e ad alte prestazioni. L’amministratore delegato di Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, avrebbe confermato ai media britannici tra cui Car, Autocar e Top Gear che le versioni di punta della nuova Giulia elettrica avrà quasi il doppio della potenza del modello attuale.

Imparato parlando con la stampa inglese ha confermato che Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2026 avrà il doppio della potenza del modello attuale

” Alfa Romeo Giulia sta tornando. Dobbiamo progettare la Giulia che amiamo, l’Alfa Romeo che tutti desideriamo, e il capo del design di Alfa Romeo Alejandro Mesonero-Romanos ci sta lavorando. E torneremo da voi con qualcosa che è molto bello”, ha detto Imparato ai microfoni della rivista Car. “Avrà una potenza che andrà da 350 CV [257 kW] a 800 CV [588 kW] come Veloce, e 1000 CV [735 kW] per Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2026.”

Imparato ha anche ribadito che comunque a lui non interessa solo la potenza o l’accelerazione. “Per noi sarà fondamentale anche ottenere la giusta maneggevolezza e agilità”, ha detto il numero uno della casa automobilistica del Biscione parlando con Top Gear.

Secondo i rapporti del Regno Unito, l’Alfa Romeo Giulia elettrica è prevista per il 2026, circa un anno dopo la nuova Alfa Romeo Stelvio. Questa auto sarà rivale con la futura BMW iM3. L’azienda prevede di vendere esclusivamente auto elettriche entro il 2027. Imparato ha precedentemente suggerito che il successore elettrico della Giulia potrebbe evitare la tradizionale carrozzeria di una berlina a quattro porte in favore di una forma non convenzionale. In particolare si vocifera che questa auto avrà le sembianze di una berlina coupé a coda tronca.