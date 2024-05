Fiat 500XL e 500 a 5 porte: possibile il debutto in futuro?

Da anni si parla del possibile arrivo nella gamma di Fiat di una Fiat 500XL, versione più grande della 500X e di una 500 a 5 porte. La verità è che al momento notizie certe in proposito non ve ne sono. Di recente è stato detto che la gamma 500 e quella che partirà con la nuova Fiat Panda a luglio saranno le due famiglie da cui sarà composta la gamma della principale casa automobilistica italiana. Sappiamo anche che queste due gamme in futuro saranno ampliate. Se quella della nuova Fiat Panda sappiamo che accoglierà due nuovi Crossover e un pickup, poco si sa in proposito per quanto riguarda la gamma 500.

Fiat 500XL e 500 a 5 porte: in futuro la gamma 500 si espanderà ancora?

La nuova generazione della piccola city car arriverà nel corso del 2027 con Fiat che potrebbe apportare profondi cambiamenti alla sua vettura che ultimamente con la sua versione elettrica al 100 per cento sta attraversando qualche problema. Si parla anche della possibilità dell’arrivo di nuovi modelli come Fiat 500XL di cui qui vi mostriamo alcuni render degli scorsi anni che immaginano così questa vettura. Anche la possibilità di una Fiat 500 a 5 porte non si può escludere. Anzi qualcuno sul web ipotizza che la futura generazione di 500 potrebbe aumentare di dimensioni e avere le famigerate 5 porte. Altri invece pensano che si tratterà di una versione a se stante che potrebbe affiancare l’attuale 500 nella gamma di Fiat. Al momento comunque si tratta solo di voci e non c’è nulla di ufficiale.

Fiat 500XL render

Del progetto di una Fiat 500XL si parla da tempo. Si tratterebbe della futura top di gamma alla gamma 500 un SUV di medie dimensioni che completerebbe la gamma della vettura. Al momento però notizie certe non ve ne sono. Fiat infatti in quel segmento sembra puntare sulla nuova Fiat Multipla che però farà parte della famiglia Panda come veicolo pratico e funzionale.