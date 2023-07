Nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio: guerra totale ad Audi, BMW e Mercedes?

Nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio sarà la versione top di gamma della berlina di segmento D della casa automobilistica del Biscione. Anche con la seconda generazione la versione Quadrifoglio è stata confermata anche se sarà molto diversa dal modello attuale. L’auto infatti nascerà su una nuova piattaforma STLA Large e probabilmente guadagnerà qualche cm. Inoltre sarà solo elettrica al 100 per cento e non si esclude che la carrozzeria rispetto al modello attuale possa subire un grosso cambiamento. Non si esclude infatti che la seconda generazione di Giulia possa avere un design ancora più sportivo e aggressivo rispetto all’attuale versione.

Prestazioni di altissimo livello per la nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, che qui vi mostriamo in uno dei tanti render apparsi sul web negli ultimi anni, sarà una vettura di altissimo livello. Infatti questa auto offrirà prestazioni davvero elevatissime. Basta pensare a quanto dichiarato nei mesi scorsi dal numero uno di Alfa Romeo l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato che ha lasciato intendere che la Giulia Quadrifoglio potrebbe avere circa 1.000 cavalli di potenza e un’accelerazione da super car. Anche l’autonomia e i tempi di ricarica dovrebbero essere davvero super. Si vocifera che l’auto potrebbe avere un’autonomia di oltre 800 km e la capacità di ricaricarsi tramite il sistema di ricarica ultra veloce da zero all’80 per cento in appena 18 minuti.

Insomma prestazioni davvero incredibili per la nuova Alfa Romeo Giulia che dunque potrebbe dare serio filo da torcere nel segmento premium del mercato auto alle rivali tedesche di Audi, BMW e Mercedes. Il suo debutto dovrebbe avvenire entro la fine del 2025 anche se al momento si attendono in proposito conferme ufficiali da parte di Alfa Romeo e dunque non possiamo escludere che questa auto possa arrivare anche nel 2026.

La nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio sarà dunque uno di quei modelli che dovrebbero permettere alla casa automobilistica del Biscione di poter finalmente dire la sua nel segmento premium del mercato auto a livello globale trasformando lo storico marchio milanese nel vero marchio premium globale del gruppo Stellantis.