Fiat 500e: Spike Lee e Giancarlo Esposito trovano “L’Italia in America” ​​nella nuova campagna pubblicitaria

Il leggendario regista premio Oscar Spike Lee e l’attore nominato agli Emmy Giancarlo Esposito sono i protagonisti della loro prima campagna pubblicitaria nazionale insieme per la nuovissima Fiat 500e, il primo veicolo elettrico a batteria (BEV) in Nord America di Stellantis. La campagna pubblicitaria, “L’Italia in America”, diretta da Spike Lee e filmata dal direttore della fotografia candidato all’Oscar Matthew Libatique, è stata lanciata sui social media e sui canali digitali lo scorso 1 maggio.

Spike Lee e Giancarlo Esposito trovano “L’Italia in America” ​​nella nuova campagna pubblicitaria per la nuova Fiat 500e

Fiat 500e ritorna sulle coste americane come il primo BEV di Stellantis, segna l’inizio della missione di sostenibilità del marchio negli Stati Uniti offrendo ciò che dovrebbe essere un’auto elettrica: leggera, elegante, efficiente e con un’autonomia sufficiente per gli spostamenti settimanali in città “, ha affermato Olivier Francois, responsabile marketing globale di Stellantis. “La nostra city car completamente elettrica cattura l’essenza dello stile di vita italiano. Questa nuova campagna riunisce un duo iconico dal patrimonio eterogeneo, il leggendario regista di Brooklyn Spike Lee e l’attore Giancarlo Esposito, che condivide le virtù delle sue origini italiane con Spike per mostrargli che La Dolce Vita può essere trovata anche ben oltre i confini italiani.

La campagna riunisce Lee ed Esposito ed è in gran parte senza copione, consentendo ai due di mettere in atto la loro innata chimica e la duratura amicizia. Nella campagna, Esposito condivide con Lee la sua eredità italiana e, insieme alla Fiat 500e, Esposito aiuta Lee a scoprire il suo “italiano interiore”. Lee ed Esposito si conoscono e lavorano insieme da più di 40 anni, collaborando a numerosi progetti insieme, tra cui “School Daze”, “Do The Right Thing”, “Mo’ Better Blues” e “Malcolm X”.

“L’Italia in America” è stato recentemente mostrata sui canali dei social media del marchio Fìiat. La campagna pubblicitaria parte ufficialmente con il suo spot protagonista di 60 secondi, “L’Italia in America”. Oltre allo spot di lancio, più di una dozzina di contenuti creativi con Lee ed Esposito circoleranno sui canali dei social media del marchio di Stellantis, esaltando le virtù della leggendaria 500 nella sua nuova incarnazione elettrica.

FIAT sta elettrizzando il Nord America con la sua missione di mobilità sostenibile. La Fiat (500e)RED ha segnato il primo lancio della collezione Fiat 500e 2024. Il mese scorso sono stati lanciati altri due prodotti : la 500e Inspired by Music nella vernice esterna Tuxedo Black e la 500e Inspired by Beauty nell’esclusiva vernice esterna Rose Gold. Una nuova versione completamente elettrica del modello più leggendario e iconico del marchio, la 500e a due porte completamente elettrica, la prima offerta BEV di Stellantis, è ora in arrivo nelle concessionarie statunitensi.