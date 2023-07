Fiat 600 a confronto con la Tesla Model 3: costano uguale

La Fiat 600 è stata finalmente presentata e ora ogni spunto può essere buono per conoscerne meglio le caratteristiche. Con questo nuovo suv di segmento B, la Casa del Lingotto intende fare presa su un vasto bacino di potenziali acquirenti. Alla luce dei numeri di mercato raccolti in passato, sembra esserci ogni presupposto affinché dia i risultati auspicati. Se ci riuscirà o meno quello potranno dircelo soltanto i posteri. Ma il compito si profila in salita, date le numerose rivali da affrontare che già nutrono buoni consensi. Il caso più eclatante in proposito è quello rappresentato dalla Tesla Model 3.

Fiat 600 a confronto con la Tesla Model 3

Il motivo? Banalmente, il prezzo. Difatti, la proposta del Costruttore piemontese costa all’incirca quanto quella di Elon Musk. Dati alla mano, la prima, full optional con La Prima, costa 40.950 euro, all’incirca quanto la competitor.

L’azienda texana ha, infatti, deciso di dare una bella sforbiciata a inizio anno: quasi 20 mila euro. Tuttavia, con gli incentivi di certe Regioni, ad esempio quelli della Lombardia, la cifra da mettere in conto scende ulteriormente, fino a 30 mila euro. Un’occasione da cogliere al volo, nel caso in cui la proposta faceva gola già prima.

A quanto pare, le parole del lider maximo della compagnia potrebbero celare un fondo di verità. Per chi si fosse perso le puntate precedenti, in varie interviste Musk ha spiegato di voler vendere le vetture alle stesse cifre del costo di produzione. Una politica che il numero uno di Stellantis, Carlos Tavares, ha già spiegato di non condividere, poiché contrasterebbe con l’impegno di massimizzare i margini di profitto.

Se passiamo in esame la Fiat 600 e la Tesla Model 3, notiamo subito un bel divario in termini di dimensioni, rispettivamente di 4.17 e 4.7 m. Tutto ciò si traduce peraltro in una tangibile differenza del vano bagagli, dove l’americana la spunta per 561 (litri) a 380. Inoltre, la Model 3 ha dalla sua una velocità di picco superiore e di parecchio, sicché si spinge fino ai 225 km/h, mentre la Fiat 600 deve accontentarsi di 150 km/h. E il gap è altrettanto evidente sull’autonomia dichiarata, con il veicolo a stelle e strisce che si impone per 491 a 400 km, nel ciclo WLTP. L’unico aspetto nel quale viene a perdere qualcosa riguarda il fascino della novità, essendo sbarcata ormai sei anni fa. Occhio, però: varrà ancora per poco, sicché nel 2024 passerà al restyling.