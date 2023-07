Nuova Fiat Topolino: arriva anche la versione “ad alte prestazioni”?

Nuova Fiat Topolino è stata la grande sorpresa di questo 2023 per Fiat. La vettura è stata presentata ufficialmente lo scorso 4 luglio sulla pista del Lingotto dal numero uno di Fiat il Ceo Olivier Francois insieme alla nuova Fiat 600. Questo veicolo che ha una velocità massima di 45 km/h e un’autonomia di circa 70 km si prepara dunque a riempire le nostre strade con un prezzo al di sotto dei 10 mila euro al netto di incentivi vari.

La versione ad alte prestazioni di cui si parla per Citroen Ami in arrivo anche sulla nuova Fiat Topolino?

Nuova Fiat Topolino come sappiamo è una sorta di gemella di Citroen Ami. Giusto ieri vi abbiamo riportato la notizia che la piccola francese potrebbe avere una versione potenziata secondo quanto trapela dalla Francia. Questa versione avrebbe il doppio dell’autonomia e una velocità massima che da 45 km/h arriverebbe a 90 km/h. Di conseguenza questa variante finirebbe per farla salire di categoria diventando una vettura vera e propria.

In tanti si domandano se una versione di questo tipo è ipotizzabile anche per la nuova Fiat Topolino. A nostro avviso la risposta non può che essere affermativa. Essendo le due auto identiche è assai probabile che ogni aggiornamento o modifica che riguardi la prima possa essere previsto anche per la seconda. Ovviamente in tanto è da vedere se questa versione di Citroen Ami, che secondo L’Argus è ancora in fase di test arriverà veramente. Dopo di che non è detto che per la Topolino venga adottata immediatamente dato che l’auto di Fiat è appena arrivata sul mercato. Potrebbe dunque passare del tempo prima della eventuale presentazione di una vettura di questo tipo.

Ad ogni modo così come avviene per Citroen Ami anche per la nuova Fiat Topolino è facile ipotizzare l’arrivo di numerose versioni in edizione limitata. Vedremo dunque che novità arriveranno per la piccola di casa Fiat nei prossimi mesi.