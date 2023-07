Lancia Delta Integrale protagonista di un raduno unico al mondo a Francoforte

Il 23 luglio 2023, il centro delle auto d’epoca nella metropoli del Meno sarà tutto incentrato sui marchi Lancia, Alfa Romeo, Abarth e Fiat. Il fiore all’occhiello sono più di una dozzina di veicoli delle serie speciali più esclusive della Lancia Delta Integrale. Questo raduno sarà probabilmente unico al mondo: più di una dozzina delle Delta Integrale più rare sono attese al “Mercato Italiano” domenica 23 luglio 2023 nel centro di auto d’epoca Klassikstadt di Francoforte (Orber Straße 4, 60386 Francoforte). Oltre alle versioni ufficiali di fabbrica come la Delta HF Integrale Evo 2 “Club Lancia”, costruita solo otto volte, o la Delta HF Integrale Evo 1 “Martini”, che ricorda la vittoria del Campionato del Mondo Rally, organizzatore Werner Blättel annuncia anche modelli in piccole serie realizzati da specialisti esterni e persino pezzi singoli.

Lancia Delta Integrale sarà protagonista il prossimo 23 luglio 2023 a Francoforte in Germania di un raduno unico al mondo

Nella classica città, la Lancia Hyena del 1992 disegnata da Zagato e la Lancia Delta HF Integrale Evo 3 “Viola” di Maggiora, prodotta una sola volta, incontrano la Futurista di Automobili Amos, l’interpretazione modernizzata della Lancia Delta Integrale utilizzando l’odierna significa. In Alfa Romeo due compleanni sono al centro dell’attenzione. Il Quadrifoglio, il tradizionale portafortuna a forma di quadrifoglio, compie 100 anni. Nel 1923 il Quadrifoglio adorna per la prima volta un’auto da corsa Alfa Romeo, che vince prontamente. Da allora, il quadrifoglio è stato onnipresente per l’Alfa Romeo nel motorsport, anche sulle vetture del team Alfa Romeo F1 nell’attuale Campionato del Mondo di Formula 1. L’Autodelta, il reparto corse dell’Alfa Romeo dal 1963, festeggia i suoi 60 anni. Un momento clou dell’era Autodelta sono state le numerose vittorie nel Campionato Europeo Turismo per l’Alfa Romeo Giulia GTAm. Un modello del genere è atteso al “Mercato Italiano”.

Il “Mercatino Italia” nella città classica è anche un appuntamento di rilievo nazionale per i brand club delle case costruttrici italiane e per i possessori di auto d’epoca italiane. E così lo spettacolare raduno della Lancia Delta Integrale è incorniciato da numerose auto d’epoca di Abarth, Alfa Romeo, FIAT, Lancia e altri grandi marchi italiani. In questa giornata i visitatori potranno anche informarsi sugli ultimi modelli di produzione di Abarth, Alfa Romeo e FIAT. I visitatori che arrivano con le proprie auto d’epoca, siano esse Lancia Delta Integrale o Fiat Topolino, hanno la possibilità di parcheggiare nel cortile interno della città classica.