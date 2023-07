Fiat Topolino: Castagna svela in anteprima la sua versione spiaggina

Se siete appassionati di auto, allora sicuramente avrete sentito parlare della nuova Fiat Topolino 100% elettrica, l’ultimo gioiello del brand di Stellantis. Le reazioni al quadriciclo leggero non si sono fatte attendere: una schiera di ammiratori contro un piccolo gruppo di critici.

Il nome Castagna ha avuto un ruolo chiave in questa narrazione. Il marchio torinese, dopo aver messo gli occhi sulla nuova arrivata, ha rapidamente proposto la sua interpretazione unica della Topolino, mostrando in anticipo i dettagli del modello che sarà lanciato la prossima estate.

Fiat Topolino Spiaggina by Castagna

Fiat Topolino: il quadriciclo leggero ora è adatto alle spiagge

La versione Castagna non manca di audacia: l’eliminazione del tetto a favore di un telaio a vista e l’assenza di portiere hanno trasformato il piccolo EV in una vera e propria spiaggina. Gli inserti di legno sulle soglie d’accesso e i paraurti aggiungono un tocco di classe mentre i sedili sono stati trasformati con una copertura di paglia. Questa nuova versione è impreziosita da due nuovi rollbar di sicurezza, situati dietro il poggiatesta.

La Fiat Topolino, grazie alle sue dimensioni ultracompatte (lunghezza di 2535 mm, altezza di 1530 mm, larghezza di 1400 mm senza specchietti e un passo di 1730 mm), è destinata a diventare un punto di riferimento nelle città italiane, ancor prima che Castagna lanci la sua variante speciale. Non sono ancora stati resi noti i prezzi, ma sappiamo che la piccola Topolino sarà guidabile da chi ha compiuto 14 anni.

Il quadriciclo leggero elettrico è un vero peso piuma, con i suoi 562 kg di ordine di marcia, ed è in grado di trasportare fino a 150 kg, incluso un guidatore di 75 kg. L’agilità è un altro dei suoi punti forti, con un diametro di sterzata di soli 7,2 metri.

Le sue prestazioni, praticamente identiche a quelle della Citroën Ami (che abbiamo messo a confronto), sono perfette per l’uso cittadino grazie al motore elettrico anteriore da 8,2 CV e 44 Nm che permette di raggiungere una velocità massima di 45 km/h in 10 secondi. Il tempo di ricarica della batteria agli ioni di litio da 5,4 kWh è di 4 ore con una presa da 2,3 kW, garantendo un’autonomia di 75 km con una sola ricarica. Un’autonomia non elevata, ma più che adeguata per l’uso urbano o per brevi spostamenti in spiaggia.