Fiat Multipla: sarebbe folle tornare sul mercato?

Fiat Multipla potrebbe tornare nelle vesti di SUV che potrebbe essere la versione più moderna e versatile della famosa monovolume del marchio italiano. Si tratta di un’ipotesi non ancora confermata dalla casa, ma immaginata da diversi designer e creatori digitali come il render quello che vi mostriamo in questo articolo.

In tanti si domandano se un ritorno del nome Fiat Multipla abbia senso o no

Il render mostra una Fiat Multipla con carrozzeria rialzata, che le conferisce un aspetto più robusto e avventuroso. Il veicolo mantiene i tratti distintivi del modello originale, come il frontale con i fari tondi, la calandra con il logo Fiat, il cofano curvo, le porte laterali scorrevoli, i finestrini panoramici e la capienza per sei passeggeri. Il SUV di Fiat dovrebbe avere un motore ibrido o elettrico, per adattarsi alle esigenze di sostenibilità ed efficienza del mercato attuale. La batteria si potrebbe trovare sotto il pianale, in modo da non ridurre lo spazio nell’abitacolo.

Fiat Multipla SUV sarebbe un omaggio alla storica Multipla, nata nel 1998 come versione ingrandita della Fiat 600. La Multipla si caratterizzava per il suo design originale e controverso, che le valse critiche e premi. La Multipla è stata interrotta nel 2010, dopo due generazioni e più di 300.000 unità vendute. Il SUV Fiat Multipla potrebbe essere presentato nel corso del 2025. Sarebbe un veicolo capace di coniugare la tradizione familiare e pratica della Fiat Multipla con l’innovazione e la versatilità di un crossover. Il luogo di produzione prescelto dovrebbe essere lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco dove verrà costruita anche la nuova Fiat Topolino e dove da tempo trova spazio anche Citroen Ami.

Ricordiamo inoltre che la nuova Fiat Multipla, sempre che alla fine il modello si chiami realmente così, sarà la sostituta di due dei modelli che attualmente fanno parte della gamma della principale casa automobilistica italiana. Ci riferiamo alla Fiat Tipo e alla Fiat 500X la cui produzione sarà interrotta verso la fine del 2025.