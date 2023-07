Citroën Ami entra a far parte della flotta del cantiere navale San Giorgio del Porto

La Citroën Ami non è solo un’eccellenza di design e tecnologia, ma è anche un simbolo di progresso ecosostenibile che si sta facendo strada anche oltre le mura cittadine. San Giorgio del Porto, storica realtà nel settore delle riparazioni e conversioni navali, ha infatti scelto il quadriciclo leggero elettrico francese per rivoluzionare la mobilità all’interno del proprio cantiere.

San Giorgio del Porto, fondato nel 1928, è un cantiere leader nel panorama europeo e di riferimento mondiale per riparazioni, trasformazioni e riciclo di navi. Con i suoi 180 dipendenti, tra cui architetti navali, ingegneri meccanici, operai specializzati e squadre di pronto intervento, è parte del gruppo Genova Industrie Navali.

Citroën Ami per il cantiere navale San Giorgio del Porto

Nell’ambito di un piano di ammodernamento e transizione energetica, San Giorgio del Porto ha deciso di compiere un passo decisivo verso un futuro più verde. L’obiettivo è ridurre le emissioni e allineare le attività del cantiere alle nuove priorità ambientali.

In questo contesto, la Ami si è rivelata la risposta ideale alle esigenze di mobilità del cantiere. Le 10 unità acquisite saranno utilizzate dal personale per muoversi nell’area dedicata alle riparazioni navali, tra la sede, i moli e i bacini di carenaggio.

Grazie alla sua autonomia fino a 75 km con una singola ricarica, l’EV è in grado di coprire numerose giornate di utilizzo. La sua batteria da 5,5 KWh alimenta un motore elettrico da 8 CV (6 kW), che può essere ricaricato in sole 3 ore da una presa di corrente standard da 220V. Il tutto, senza emettere un grammo di CO2.

Non solo, la Citroën Ami propone una velocità massima di 45 km/h, ideale per rispettare i limiti del cantiere navale. Le sue dimensioni compatte e il diametro di sterzata di soli 7 metri la rendono maneggevole e ideale per muoversi con agilità all’interno del cantiere.

Vanta anche un tetto in vetro totalmente trasparante

Ma la Ami non offre solo prestazioni ecologiche. Con ampie superfici vetrate, inclusi un tetto in vetro completamente trasparente, offre un’illuminazione eccezionale nell’abitacolo e garantisce un’ottima visibilità verso l’esterno.

L’abitacolo, spazioso e protetto dagli agenti atmosferici, offre comfort e spazio per due persone, oltre a un ampio vano per sistemare tutte le attrezzature necessarie. Queste caratteristiche la rendono la soluzione ideale per le esigenze di San Giorgio del Porto.

L’investimento fatto in questi 10 esemplari della Citroën Ami è un passo significativo nel piano a medio-lungo termine dell’azienda per allinearsi alla visione sostenibile del brand francese. La tutela dell’ambiente è, infatti, una delle principali priorità della società portuale, che mira a ridurre le emissioni all’interno del porto e promuovere la mobilità green.