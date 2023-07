Abarth 600e: la versione dello scorpione sarà speciale

Abarth, il marchio sportivo del gruppo Stellantis, potrebbe presto lanciare una nuova versione elettrificata della nuova Fiat 600, la Abarth 600e. Si tratta di un progetto che non è ancora certo dato che mancano conferme ufficiali, ma che è stato anticipato da un render realizzato dal designer X-Tomi Design.

In un render ipotizzava la nuova Abarth 600e che secondo indiscrezioni potrebbe arrivare nel corso del 2024

Il render mostra una 600 elettrica con una livrea tipica della Abarth, e con alcuni dettagli che ne esaltano il carattere sportivo, come il cofano anteriore sportivo, i cerchi in lega dal design aggressivo, lo spoiler posteriore. La vettura dovrebbe avere una potenza superiore ai 156 CV della Fiat 600 elettrica normale, e una batteria da 54 kWh che le garantirebbe un’autonomia inferiore ai 400 km della 600e ma sicuramente vicina a quella soglia.

La Abarth 600e dunque potrebbe essere il secondo modello europeo di Abarth dopo la 500e. Ricordiamo che la casa automobilistica dello scorpione ha deciso di passare alle auto elettriche ad alte prestazioni e continuerà a trasformare solo ed esclusivamente auto di Fiat. Non è detto però che tutti i modelli di Fiat che saranno lanciati sul mercato avranno una versione di Abarth. La 600 però sembra poter essere in pole position per ricevere questa versione.

Le dimensioni di questa auto dovrebbero essere le stesse della 600e che ricordiamo ha una lunghezza di 4,17 metri, una larghezza di 1,78 metri e un’altezza di 1,52 metri. Il bagagliaio ha una capacità di 360 litri.

La Abarth 600E potrebbe essere presentata nel corso del 2024. Si tratterebbe di una vettura in grado di coniugare la tradizione sportiva della Abarth con la sostenibilità e l’innovazione della mobilità elettrica. Vedremo dunque se davvero le cose andranno così e se davvero il modello di produzione assomiglierà alla versione immaginata nel render realizzato da X-Tomi Design che vi mostriamo in questo articolo.