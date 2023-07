Alfa Romeo: è suo il miglior sito secondo JD Power

Ram e Alfa Romeo hanno ottenuto il punteggio più alto nel 2023 J.D. Power Manufacturer Website Evaluation Study, che valuta la soddisfazione dei consumatori con i siti web dei costruttori di automobili. Lo studio, condotto tra aprile e maggio 2023, ha esaminato quattro fattori chiave: informazioni/contenuti, navigazione, aspetto e velocità. I partecipanti allo studio erano 10.469 acquirenti di veicoli nuovi che intendevano acquistare o noleggiare un veicolo nei prossimi 24 mesi.

Alfa Romeo e Ram prime rispettivamente nel segmento premium e di massa nello studio di JD power che valuta i siti web

Ram ha ottenuto il punteggio più alto tra i marchi di massa, con 735 punti su una scala di 1.000, seguito che la collocano sei punti davanti a GMC, sette punti sopra la sua compagna di scuderia Jeep, otto punti dietro Subaru e 22 punti davanti alla media del settore. Nel segmento premium, Alfa Romeo è in testa con 755 punti, sei punti su BMW, 10 punti davanti a Infiniti, 14 punti su Jaguar e 18 punti su Porsche. Lo studio ha rilevato che i siti web dei costruttori di automobili sono diventati sempre più importanti per i consumatori, soprattutto a causa della pandemia di COVID-19, che ha limitato le visite ai concessionari. Il 61 per cento dei partecipanti allo studio ha dichiarato di aver visitato il sito web del costruttore prima di contattare un concessionario, rispetto al 55 per cento nel 2020.

“I siti web dei costruttori di automobili sono una risorsa fondamentale per gli acquirenti di veicoli nuovi, in quanto forniscono informazioni dettagliate sui modelli, le caratteristiche, i prezzi e la disponibilità”, ha dichiarato Jon Sundberg, direttore senior della pratica digitale di J.D. Power. “I costruttori di automobili che offrono siti web facili da usare, attraenti e veloci possono aumentare la fiducia e la soddisfazione dei consumatori, oltre a incoraggiarli a visitare un concessionario o a richiedere un preventivo online”. Ricordiamo che di recente Alfa Romeo era stata premiata da JD Power anche nella classifica che misura la soddisfazione dei clienti sempre nel segmento premium.