Dodge e Ram sono tra i migliori brand nel mercato di massa secondo uno studio

Nella recente edizione del 2023 del prestigioso studio APEAL (Automotive Performance, Execution and Layout) condotto da J.D. Power, il costruttore di muscle car Dodge ha superato il proprio record, piazzandosi al primo posto nel ranking dei marchi di massa per il quarto anno consecutivo.

Il brand di Stellantis è l’unico ad aver mai ottenuto il primo posto in questa classifica per tre anni di fila, traguardo raggiunto nel 2022. Quest’anno, Dodge ha di nuovo fatto centro, conquistando anche il primato nell’Initial Quality Study (IQS) di J.D. Power tra i marchi di massa. Questo duplice successo è un risultato unico per un produttore locale.

Dodge Challenger 2023

Dodge e Ram: i due brand di Stellantis protagonisti nello studio APEAL di J.D. Power

Anche Ram ha conquistato un ottimo risultato, piazzandosi subito dietro, occupando il secondo posto nella classifica APEAL per il quarto anno di fila. Prendendo in considerazione il primato ottenuto dal brand nel 2019, questo è il quinto anno consecutivo in cui Ram e Dodge dominano le prime due posizioni nel ranking di massa dell’APEAL.

L’APEAL analizza i feedback dei clienti su vari aspetti dei modelli correnti, dal design esterno all’efficienza del carburante, durante i primi tre mesi di possesso. Bill Kendell, recentemente nominato leader dell’organizzazione per l’esperienza del cliente di Stellantis Nord America, ha detto che questi risultati dimostrano che la loro cultura è fortemente orientata alla ricerca dell’eccellenza nell’esperienza del cliente. “Ogni Cliente Conta; Ogni Viaggio è Importante” è il motto del gruppo automobilistico italo-francese.

I risultati di Dodge e Ram contrastano con una tendenza generale dell’industria nell’edizione di quest’anno dello studio APEAL. Nonostante un calo generale, entrambi i brand di Stellantis hanno migliorato i loro punteggi del 2022 di cinque e 10 punti, rispettivamente.

Inoltre, entrambi hanno ottenuto un piazzamento sul podio nelle singole categorie dello studio APEAL. La Dodge Challenger 2023, che in questi giorni sta ricevendo gli ultimi ordini, ha conquistato il primo posto nel segmento delle auto sportive di medie dimensioni mentre il Ram 1500 2023 si è piazzato al secondo posto tra i pick-up leggeri di grandi dimensioni.

Ram 1500

Le due aziende ha già dei piani ben precisi per abbracciare l’elettrificazione

Tim Kuniskis, CEO di Dodge e Ram, ha dichiarato che non hanno vinto questo premio, lo hanno accettato a nome della Brotherhood. Hanno ascoltato e imparato da loro. Queste lezioni guideranno lo sviluppo dei prodotti mentre reinventano la muscle car americana per la prossima era.

In linea con il piano Dare Forward 2030 di Stellantis, sia Dodge che Ram stanno adottando una strategia di elettrificazione. Il primo passo della prima azienda è il nuovo Hornet, che comprende il modello R/T ibrido plug-in, la prima auto elettrificata ad alte prestazioni del marchio.

Allo stesso tempo, Ram sta portando avanti due BEV che coprono un’ampia gamma di cicli di lavoro: il furgone elettrico Ram ProMaster e il pick-up leggero Ram 1500 REV.