Fiat venderà lo stabilimento di Bielsko-Biała?

Polska Grupa Zbrojeniowa, una delle più grandi aziende di difesa in Europa, acquisterà lo stabilimento Fiat di Bielsko-Biała? I soliti bene informati in Polonia ne parlano da tempo, ma transazioni importanti come questa avvengono in silenzio. Przemysław Drabek, un membro del partito Legge e Giustizia di Bielsko, ha ammesso in un’intervista che già da molto tempo si tengono colloqui per sfruttare al massimo il potenziale dell’industria automobilistica a Bielsko.

In Polonia danno per vicina la vendita della fabbrica Fiat di Bielsko-Biała

PGZ è il gruppo più grande in Polonia, uno dei più grandi in Europa e il settantesimo più grande gruppo di armamenti al mondo. Impiega oltre 18.000 persone. persone, l’anno scorso il fatturato è stato di 8 miliardi di PLN. Le società di PGZ includono, tra le altre: Bumar a Gliwice, Huta Stalowa Wola, Fabryka Broni Łucznik a Radom, Jelcz SA.

Ha ordini per migliaia di veicoli per l’esercito, principalmente camion Jelcz, ma anche fuoristrada corazzati Waran, veicoli specializzati per l’artiglieria, telai specializzati per truppe. E ci sono ancora molti altri veicoli in attesa di essere sostituiti. Ci sarà del lavoro e apparentemente PGZ è giunto alla conclusione che i motori per questi veicoli possono essere prodotti in Polonia, nello stabilimento che attualmente è di proprietà di Fiat.

Il consigliere Janusz Okrzeik ha dichiarato che la strada per la finalizzazione dell’operazione è ancora lunga ma questa potrebbe rappresentare per la città la luce in fondo al tunnel. Fiat che come sappiamo fa parte adesso del gruppo Stellantis da tempo sembra aver rinunciato ad investire in questa fabbrica contrariamente a quanto sta avvenendo a Tychy sempre in Polonia dove verranno prodotte Alfa Romeo B-SUV, Jeep Avenger e nuova Fiat 600.

Ricordiamo che all’inizio dell’anno abbiamo riferito che FCA a Bielsko-Biała intende licenziare 300 persone, il processo di ristrutturazione è in corso. Gli esuberi di FCA Powertrain sono il risultato delle decisioni dell‘Unione Europea. Il consiglio di amministrazione dell’azienda Stellantis ha deciso di ritirarsi lentamente dalla produzione di motori a combustione interna. Vogliono terminare la loro produzione entro il 2030.