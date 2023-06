Nuova Fiat 600: a Lecce si gira lo spot con Leonardo Di Caprio

Nuova Fiat 600 è stata nuovamente avvistata sul set di uno spot pubblicitario. Dopo Roma e Lerici stavolta la nuova auto di Fiat è stata avvistata a Lecce dove a quanto pare sta girando uno spot in cui sarà protagonista il famoso attore star di Hollywood Leonardo Di Caprio. La notizia è stata rilanciata nei social nella giornata di ieri e in pochissime ore si è diffusa ovunque. Al momento non è ancora chiaro quando questa vettura sarà svelata. Si vocifera però che il 4 luglio sia la data più probabile per la sua presentazione ufficiale che potrebbe avvenire insieme alla nuova Fiat Topolino.

Nuova Fiat 600 gira un nuovo spot a Lecce con protagonista Leonardo Di Caprio

Leonardo Di Caprio già in passato ha collaborato con Fiat precisamente con il lancio della nuova Fiat 500 elettrica. Dunque il popolare attore potrebbe fare il bis con la nuova Fiat 600. La vettura del resto avrà una versione completamente elettrica e dovrebbe essere proprio lei la protagonista di questo spot. Ricordiamo che questo veicolo sarà prodotto a Tychy in Polonia nello stesso stabilimento Stellantis in cui viene prodotta già adesso Jeep Avenger e in cui in futuro sarà realizzato anche il nuovo SUV compatto di Alfa Romeo per il quale nelle scorse ore il Biscione ha chiesto aiuto ai suoi fan per individuare il nome giusto.

Nuova Fiat 600 avrà anche una versione Mild Hybrid. Per quanto rigaurda i prezzi dovrebbero essere un po’ più bassi rispetto a quelli di Jeep Avenger. Giusto ieri vi abbiamo mostrato alcune nuove foto spia in cui si vedeva la nuova auto in molteplici unità sopra una bisarca.