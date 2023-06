Fiat Fastback: la gamma si amplia con una nuova versione turbo

Il Fiat Fastback è considerato un’auto che attira l’attenzione ovunque vada ed è il top di gamma tra le vetture proposte al momento da marchio torinese, oltre ad essere il suo primo SUV Coupé. Nelle scorse ore, il brand di Stellantis ha deciso di riportarlo sotto i riflettori attraverso il lancio di una nuova versione, la Turbo 200 Automatica. Si presenta con un prezzo competitivo e un gran numero di dotazioni di serie molto interessanti.

Herlander Zola, vicepresidente senior di Fiat e Abarth Sud America, ha detto che il Fastback è stato uno dei lanci più importanti fatti dal marchio in Brasile negli ultimi anni. È un modello che rispecchia il momento attuale di Fiat, soprattutto in termini di percezione del valore e dei suoi prodotti.

Fiat Fastback Turbo 200 AT interni

Fiat Fastback: debutta la nuova versione Turbo 200 con cambio automatico

La nuova variante arriva in un momento strategico dovuto al piano del governo brasiliano, che darà l’opportunità a Fiat di ampliare ulteriormente la sua quota nel segmento dei B-SUV e anche di democratizzare l’accesso a un veicolo che unisce design, prestazioni, sicurezza e tecnologia a un livello unico visti nei segmenti premium. Tutto ciò contribuirà a far avanzare il marchio in Brasile e, naturalmente, a consolidare ulteriormente la sua quota di mercato.

Il nuovo Fiat Fastback Turbo 200 parte da 119.990 R$ (21.829 euro) e colloca il SUV coupé in un’altra fascia di prezzo e quindi, entro i requisiti necessari per partecipare all’incentivo del governo federale e, con lo sconto del governo, raggiunge il prezzo di 115.990 R$ (21.101 euro). Democratizzando ancora più funzionalità, tecnologie e raffinatezza che si trovano solo nei modelli premium.

Come suggerisce il nome, la nuova versione vanta un motore turbo. Questo perché sotto il cofano, il Fastback vanta il T200 Turbo Flex da 130 CV con etanolo e 125 CV con benzina e 200 Nm di coppia massima. Il propulsore consente al modello di passare da 0 a 100 km/h in soli 9,4 secondi, risultando il più veloce tra i concorrenti con motore turbo da 1 litro della categoria.

E non finisce qui, i consumi impressionano anche per essere i più bassi tra i concorrenti sempre con motore turbo 1.0, registrando fino a 14,6 km/l su strada. Accanto a questo propulsore troviamo un cambio automatico a 7 rapporti.

Inoltre, il Fastback Turbo 200 dispone di un vantaggioso elenco di dotazioni di serie, che include sistema di infotainment con display touch da 8.4 pollici, Apple CarPlay wireless e Android Auto, freno di stazionamento elettronico, climatizzatore automatico e digitale, pilota automatico, sensori di parcheggio posteriore, retrocamera, fari e fanali a LED, cerchi in lega da 17”, quattro airbag, controllo elettronica della stabilità (ESC) e Traction Control Plus (TC+).

Sono disponibili cinque colorazioni diverse

Disponibile in cinque colori (Bianco Banchisa, Argento Bari, Nero Vulcano, Grigio Silverstone e Grigio Strato), il nuovo SUV coupé riunisce tutto ciò che il consumatore di SUV desidera di più, come il bagagliaio più grande della categoria e l’ampio spazio interno, una delle altezze più elevate tra i concorrenti con una posizione di guida alta e ottime prestazioni grazie al motore turbo. Oltre, ovviamente, al suo look unico evidenziato dai concetti del rinomato design italiano. Vale la pena ricordare che, come le altre versioni del Fastback, anche la nuova ha una garanzia di 3 anni.

Con il lancio del Fiat Fastback Turbo 200 AT, la casa automobilistica torinese porta ancora più varietà all’iniziativa. Pertanto, il marchio offre ora sette modelli e 22 versioni in grado di ricevere sconti, coprendo diversi segmenti.