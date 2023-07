Fiat Pulse e Fastback: nel 2025 le prime modifiche al design dei SUV

Stellantis si sta già preparando al restyling di Fiat Pulse. Il gruppo automobilistico sta lavorando ad una serie di modifiche per la parte anteriore del suo SUV che dovrebbe arrivare sul mercato nel corso del 2025. La Fiat Pulse dovrebbe essere rinnovata alla fine del 2024, arrivando come versione 2025. A quanto pare anche Fiat Fastback subirà qualche lieve ritocco. Il suo aggiornamento sarà disponibile l’anno successivo. Questo almeno secondo le più recenti indiscrezioni che arrivano dal Brasile.

Fiat Pulse e Fastback intorno al 2025 riceveranno un aggiornamento che riguarderà non solo la gamma di motori ma anche il design

Il team di ingegneri di Stellantis anche per questo modello si concentrerà sulla parte anteriore, con un paraurti ridisegnato, nuovi fari e un nuovo griglia. Per quanto riguarda Fiat Pulse, Fiat dovrebbe allontanare un po’ di più il SUV compatto come design dall’attuale Fiat Strada, cambiando le linee orizzontali della griglia per qualcosa di un po’ più moderno, come vediamo nel Fiat Fastback.

Come dicevamo poc’anzi anche il fratello coupé cambierà aspetto. Qui le modifiche riguarderanno il paraurti, la griglia e i fari. Non dovrebbero avere un aspetto frontale identico, mantenendo le differenze che vediamo oggi. L’aspettativa è che il Fastback, grazie al suo maggior valore aggiunto, continui ad avere un design più interessante.

L’arrivo del nuovo look a partire dalla fine del 2024 si abbinerà a un’altra importante novità: l’introduzione dei motori ibridi nella gamma di autovetture Fiat. Con ciò, Fiat Pulse dovrebbe diventare il primo modello flex Hybrid del marchio in Brasile. L’aspettativa è che il nuovo Fastback arrivi solo nel 2025, seguendo il programma di lancio dei due modelli negli anni precedenti.

Secondo Quatro Rodas, i due SUV di Fiat utilizzeranno i motori turbo flex 1.0 e 1.3 della famiglia Firefly. Saranno aiutati da un sistema elettrico a 12V o 48V, posizionando Fiat Pulse e Fastback come ibridi leggeri. In questo tipo di sistema propulsivo abbiamo un motore elettrico che sostituisce l’alternatore. Oltre ad essere un sistema più economico, che non incide molto sul valore finale del prodotto, è pratico in quanto non richiede un grosso riassetto sul pianale del veicolo per l’installazione.

Il sistema può anche migliorare i dati di potenza e coppia dei motori. È interessante notare che attualmente il motore T200, che è il 1.0 turbo flex, eroga fino a 130 CV di potenza e 20,4 kgfm di coppia. Il T270 1.3 turbo flex, invece, garantisce ben 185 CV di potenza e 27,5 kgfm di coppia. Di conseguenza, i valori di accelerazione da 0 a 100 km/h miglioreranno. Vale anche la pena ricordare che Stellantis lavora su più di un’opzione di questo tipo per i SUV di Fiat. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito del restyling di Fiat Pulse e Fastback che arriverà intorno al 2025.