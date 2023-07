Citroën espande la sua presenza in Italia con una nuova Maison

Con l’arrivo dell’estate, Citroën ha dato il via a una serie di eventi speciali per presentare le sue ultime novità. Un’esperienza unica per tutti gli appassionati del marchio di Stellantis è offerta dalle Maison Citroën, precedentemente presenti solo nelle città di Milano, Bologna e Catania. Quest’anno, per la prima volta, la casa francese ha deciso di portare la sua iconica Maison sulla spiaggia, inaugurando La Maison Citroën à la Plage presso il Fantini Club a Cervia (RA).

Lo stabilimento balneare diventa un punto d’incontro per appassionati e curiosi che avranno l’opportunità di esplorare la nuova Citroën e-C4 X 100% elettrica e la richiestissima My Ami Buggy, sia in esposizione che attraverso test drive.

Citroën e-C4 X

Citroën: presso il Fantini Club di Cervia è stata aperta una nuova Maison del brand

Secondo Alessandro Musumeci – direttore marketing di Citroën Italia, la Maison Citroën à la Plage è un’innovativa iniziativa del brand francese, volta a rinnovare l’esperienza del cliente attraverso un ambiente dinamico, conviviale e accogliente.

La nuova Maison è caratterizzata dalla forte presenza del marchio francese, che si riflette in vari elementi come sdraio, ombrelloni, cuscini di diverse dimensioni, totem, vele con sfondo sabbia dedicato e molto altro. Gli ospiti potranno inoltre partecipare a diversi tornei sportivi, offrendo un’esperienza di interazione divertente e coinvolgente.

Oltre a presentare le ultime novità automobilistiche, l’evento sulla spiaggia del produttore francese è anche un’opportunità per sensibilizzare su importanti temi sociali, tra cui il bullismo e il body shaming. Attraverso una serie di attività educative e di intrattenimento, l’obiettivo è di promuovere messaggi positivi e di rispetto.

La Maison Citroën à la Plage offre la possibilità di scoprire da vicino due modelli emblematici del marchio di Stellantis: la nuova e-C4 X full electric e la My Ami Buggy. Quest’ultima è l’incarnazione di uno stile audace e grintoso, perfetto per godersi momenti di svago indimenticabili. Al contrario, la nuova Citroën e-C4 X si distingue per l’eleganza tipica di una fastback, l’aspetto moderno di un SUV e la raffinatezza senza tempo di una spaziosa quattro porte.

Ci sarà anche una dimostrazione dell’evento Ami for All

Nel contesto di questo evento completamente elettrico, gli ospiti avranno anche l’opportunità di assistere a una dimostrazione del progetto Ami for All. Questa nuova soluzione di mobilità per persone con disabilità motorie, presentata a giugno al Salone Autonomic di Parigi, è progettata per essere guidata da persone a mobilità ridotta. Il prototipo offre una serie di adattamenti per garantire la massima praticità e comfort.

Il marchio francese si impegna inoltre attivamente in progetti che riguardano temi sociali ed ambientali. Citroën si dedica a coinvolgere diversi settori, tra cui l’istituzionale, l’educativo e il design, per promuovere valori di accessibilità e inclusività. Un esempio di questo impegno è rappresentato da progetti come RispettaAMI e GenerationAMI, che avvicinano il costruttore ai più giovani.

Infine, l’azienda non si limita a offrire soluzioni per il presente, ma guarda anche al futuro con l’introduzione di nuove forme di micromobilità. Tra queste, spicca la Citroën My Ami Buggy, una soluzione di mobilità elettrica e ultracompatta perfetta per le nuove esigenze dei professionisti. Il successo commerciale dei progetti specificamente sviluppati per l’Italia è testimoniato dai più di 12.000 clienti italiani che hanno ordinato una Ami dal lancio.