Nuova Peugeot e-308: debutta in Italia la First Edition

Peugeot completa la gamma della nuova 308 introducendo la Peugeot e-308 100% elettrica che va ad affiancare le versioni termiche ed elettrificate già presenti a listino. La nuova e-308 sarà presto ordinabile online nell’allestimento di lancio First Edition.

La Peugeot e-308 First Edition è spinta da un nuovo motore elettrico che eroga 156 CV (115 kW) di potenza ed offre, in base ai livelli di equipaggiamento, un’autonomia che può arrivare fino a 411 km nel ciclo combinato WLTP con una singola ricarica.

Peugeot e-308 First Edition interni

Nuova Peugeot e-308: sarà presto ordinabile online la First Edition

La casa del Leone la definisce una risposta senza compromessi ed è perfettamente centrata sulle esigenze dei clienti del segmento C. Il fascino unico della 308 di nuova generazione si abbina al piacere di guida caratteristico dei modelli del brand e ad un’efficienza all’avanguardia nel segmento.

Le prime unità della e-308 First Edition offriranno una dotazione di serie completissima e tra queste vi sarà anche la wallbox per la ricarica (compresa installazione). La versione di lancio viene proposta con finanziamento i-Move a 308 euro al mese per 36 mesi e 45.000 km complessivi, con un anticipo di 7100 euro, TAN del 5,75% e TAEG del 6,79%. Debutterà in Italia nel corso del mese di ottobre 2023.

Il design della nuova Peugeot e-308 First Edition è radicato nel DNA di Peugeot e in un universo di riferimento alto di gamma e dai tratti dinamici. Il cofano anteriore allungato rende più elegante e slanciata la carrozzeria, i volumi sono proporzionati e ben definiti ed il nuovo scudo del marchio è valorizzato al centro della calandra.

L’ottimizzazione generale della distribuzione dei volumi della carrozzeria va inoltre a vantaggio dell’abitabilità. Nel frontale, la firma luminosa a forma di artiglio incornicia i proiettori dotati della tecnologia Matrix LED ed esprime al massimo l’appartenenza al mondo dell’azienda. Posteriormente troviamo dei gruppi ottici a LED con i caratteristici tre artigli.

Nuovi cerchi in lega da 18” di inedito disegno sono stati sviluppati appositamente per la versione 100% elettrica della Peugeot 308. La loro superficie aerodinamica è stata particolarmente curata per ottimizzare l’efficienza.

Sotto il cofano c’è un nuovo motore elettrico da 156 CV

Il nuovo propulsore 100% elettrico produce 156 CV di potenza e 270 Nm di coppia massima (disponibile sin da 0 km/h), valori che garantiscono un’ottima reattività all’auto in modo completamente silenzioso, senza vibrazioni e senza emissioni di CO2. La nuova motorizzazione va a completare l’offerta attuale che vede versioni ibride plug-in da 180 CV e 225 CV ed alcune varianti a benzina e diesel.

All’interno del nuovo powertrain elettrico, il riduttore ottimizza l’autonomia, pur mantenendo un alto livello di prestazioni con la reattività tipica dei motori elettrici. Un altro elemento fondamentale è la batteria di nuova generazione.

Si tratta di un accumulatore ad alta tensione da 54 kWh (51 kWh utilizzabili) con una nuova composizione chimica con l’80% di nichel, il 10% di manganese e il 10% di cobalto. Funziona a 400V e consente di raggiungere un’autonomia che arriva fino a 411 km.

Di serie è presente un’efficiente pompa di calore che garantisce un ottimo comfort termico agli occupanti. L’efficienza, infatti, è stata al centro delle attenzioni degli ingegneri di Peugeot che hanno lavorato sulla Peugeot e-308.

Il lavoro combinato effettuato su motore, batteria, aerodinamica (ottimizzazione del frontale e del sottoscocca), l’ottimizzazione dei pesi (piattaforma EMP2) e la riduzione delle perdite per attrito (pneumatici di classe A) ha permesso di raggiungere risultati di consumo medio di energia estremamente bassi.

Tra l’altro, per gestire al meglio questo aspetto, il conducente può selezionare tre diverse modalità di guida: Eco, Normal e Sport. La prima ottimizza l’autonomia ed eroga 109 CV e 220 Nm, la seconda è adatta all’uso quotidiano e propone 136 CV e 250 Nm mentre la terza dà priorità alle prestazioni con 156 CV e 270 Nm.

In aggiunta, grazie alla modalità Brake, è possibile aumentare la decelerazione al rilascio del pedale dell’acceleratore per aumentare ancor più il recupero di energia.

Impiega soli 30 minuti per passare dal 20% all’80%

Di serie, la Peugeot e-308 First Edition dispone del caricabatterie trifase di bordo in grado di assorbire fino ad una potenza di 11 kW. La presa dietro lo sportellino di rifornimento accetta anche la ricarica in corrente continua e da una colonnina pubblica da 100 kW è quindi possibile ricaricare la batteria dal 20% all’80% in appena 30 minuti.

Al conducente e ai suoi passeggeri, la nuova vettura elettrica offre il Peugeot i-Cockpit di ultima generazione, riconoscibile per il volante compatto ed appiattito sopra e sotto (in grado di massimizzare il piacere di guida ed offrire un perfetto controllo dell’auto), il display head-up e lo schermo touch centrale da 10 pollici in alta definizione.

L’accento viene posto anche sulla qualità di realizzazione dell’abitacolo, l’innovazione data dagli i-toggles virtuali interamente configurabili (posizionati sotto il touch screen centrale) e la connettività che integra il nuovo sistema di infotainment i-Connect Advanced.

È disponibile l’app MyPeugeot per dialogare con il proprio veicolo e di programmare una ricarica a distanza oppure di lanciare il precondizionamento termico senza essere fisicamente nell’auto.

L’allestimento First Edition, basato sulla versione GT, propone di serie le colorazioni Bianco Okenite, Verde Olivine e Grigio Selenio, cerchi in lega da 18”, sedili riscaldati con rivestimento specifico e nei materiali TEP, tessuto e Alcantara, poggiatesta con il logo del Leone in rilievo, il Peugeot i-Cockpit di ultima generazione con volante compatto, quadro strumenti digitale 3D, display touch da 10 pollici e i-toggles personalizzabili, Natural Voice Recognition e sistema di infotainment i-Connect Advanced (che comprende il sistema di navigazione connessa 3D), caricatore trifase di bordo da 11 kW, Pack Drive Assist, proiettori Matrix LED e volante riscaldato.

Infine, ricordiamo che la nuova Peugeot e-308 viene prodotta nello stabilimento Stellantis di Mulhouse mentre le consegne della versione di lancio avverranno a partire da ottobre 2023.