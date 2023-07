Citroën FastLounge: sarà questo il nome della nuova fastback?

La nuova Citroën FastLounge sarà costruita sulla piattaforma CMP utilizzata dalle C3 e C3 Aircross. Le sue dimensioni saranno simili a quelle del SUV a sette posti di Citroën, mantenendo il passo di 2,67 metri. Sarà leggermente più corto del Volkswagen Virtus, con una lunghezza prevista di circa 4,40 metri.

Nonostante sia più corto del concorrente tedesco, sarà più alto dei suoi 1,48 metri. Il cofano e il gruppo ottico dovrebbero essere presi in prestito dalla C3 Aircross, ma il paraurti sarà esclusivo per dare al Progetto CC2 (come è conosciuto internamente) un migliore angolo di attacco.

Citroën FastLounge: anche il brand francese potrebbe lanciare una propria fastback

La nuova FastLounge manterrà lo stesso profilo laterale delle sue sorelle, con le portiere anteriori identiche. Quelle posteriori, invece, cambieranno forma a causa della linea del tetto. A differenza di quanto pubblicato mesi fa, il nuovo modello della casa automobilistica francese avrà un vetro integrato, come visto sul Fiat Fastback, e non come la C4 X che apre solo il portellone. I fanali posteriori saranno a LED e avranno un design esclusivo.

All’interno, la Citroën FastLounge si distinguerà da C3 e C3 Aircross con nuovi sedili, cruscotto e rivestimenti delle portiere. Arrivando ai motori, il Turbo Flex T200 da 1 litro avrà una potenza di 130 CV e una coppia massima di 20,4 kgfm e inoltre sarà abbinato al cambio CVT. Il motore Turbo Flex T270 da 1.3 litri è in fase di studio per una possibile versione top di gamma della FastLounge con una finitura più raffinata e persino un tetto panoramico.

Al momento non abbiamo ancora informazioni specifiche sulla data di lancio. Tuttavia, Citroën sta lavorando per il 2024 sul terzo componente del programma C-Cubed, che potrebbe essere proprio la FastLounge. Non ci resta che attendere le prossime settimane e vedere se trapeleranno altri dettagli sul nuovo modello del marchio di Stellantis.