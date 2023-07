Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe: questo weekend si corre a Estoril

Dopo l’emozionante avventura a Le Mans, che ha visto la competizione come evento di supporto per l’edizione del centenario della leggendaria 24 Ore, il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe è pronto a tornare in pista per il suo quinto appuntamento. Il palcoscenico di questa nuova sfida sarà il Circuito do Estoril, situato nei pressi di Lisbona.

Le Ferrari 488 Challenge Evo, con il loro design esterno accattivante e l’abitacolo progettato per il massimo comfort e funzionalità, saranno le protagoniste di questa fase cruciale della stagione. I piloti, pronti a sfidarsi in questa fase decisiva, porteranno in pista queste vetture straordinarie, simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo del motorsport.

Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe: il quinto appuntamento si tiene sul Circuito di Estoril

Il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe è un palcoscenico dove le prestazioni contano. Il motore delle 488 Challenge Evo, potente e affidabile, sarà messo alla prova in questa competizione. I piloti dovranno sfruttare al massimo le potenzialità di questi bolidi per cercare di conquistare la vittoria.

Nel Trofeo Pirelli, Thomas Fleming e Max Mugelli cercheranno di interrompere la marcia di Eliseo Donno verso il titolo 2023. Nel Trofeo Pirelli Am, Franz Engstler mantiene saldamente la leadership, nonostante non abbia ottenuto punti al Circuit de la Sarthe. Nella Coppa Shell, Manuela Gostner cercherà di mantenere viva la corsa al titolo, che vede Axel Sartingen come favorito assoluto.

Il programma dell’evento

Il Ferrari Challenge Europe, inserito nei Ferrari Racing Days, prevede le prime qualifiche sabato, con la bandiera verde di Gara 1 alle 14:20. Le qualifiche del Trofeo Pirelli saranno alle 11:40 con il via della prima prova alle 17:25.

Domenica 16, le qualifiche inizieranno alle 9:00 per la Coppa Shell e 9:30 per la Coppa Shell Am e Gara 2 sempre alle 14:20. Il Trofeo Pirelli, dopo le prove cronometrate alle ore 11:40, partirà dalla griglia alle 15:30.

Il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe a Estoril promette di essere un evento ricco di emozioni e di competizione ad alto livello. Con il suo mix di design esterno accattivante, abitacolo confortevole, motore potente e prestazioni eccellenti, la Ferrari 488 Challenge Evo è pronta a regalare spettacolo e a scrivere un nuovo capitolo nella storia del motorsport.