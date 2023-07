Peugeot e-3008: quest’estate sono previsti gli ultimi test su strada

Peugeot ha lanciato una sfida unica e coinvolgente per il pubblico, chiamata #CAMOCATCH, come parte del piano di lancio del suo nuovo SUV: il Peugeot e-3008 100% elettrico. Questa operazione ha raggiunto la sua fase finale, la #CAMOCATCH CHALLENGE, che invita il pubblico a fotografare il nuovo modello durante i suoi ultimi test su strada.

Il nuovo e-3008 è una fastback elettrica che segna un nuovo percorso per la casa automobilistica francese. A differenza dei prototipi tradizionali che cercano di sfuggire all’attenzione del pubblico, l’e-3008 si mette in mostra, coinvolgendo il pubblico nel suo lancio. Questo SUV non solo sfida le convenzioni, ma invita anche il pubblico a partecipare attivamente al suo sviluppo.

Peugeot e-3008: la casa del Leone lancia la #CAMOCATCH CHALLENGE

Nel mese di maggio, durante la prima fase dell’operazione #CAMOCATCH, Peugeot ha invitato il pubblico a votare sui suoi social network per scegliere le livree mimetiche per i prototipi del nuovo e-3008. Tre temi mimetici sono stati scelti: Street Art, Optic Art e Proto’type. Queste livree sono state applicate ai prototipi del nuovo Peugeot e-3008, che stanno effettuando gli ultimi test su strada durante l’estate.

Nonostante il comunicato stampa non fornisca dettagli specifici sulle prestazioni, i cerchi o il motore del Peugeot e-3008, possiamo aspettarci che, come SUV elettrico, offrirà un’esperienza di guida silenziosa, fluida e potente.

La presentazione ufficiale è prevista a settembre

Peugeot svelerà il nuovo e-3008 a settembre, mostrando le sue linee innovative. Non sono ancora stati rilasciati dettagli sui prezzi o le colorazioni disponibili. Tuttavia, il pubblico ha avuto l’opportunità di contribuire alla scelta delle livree mimetiche per i prototipi.

La casa del Leone ha iniziato il 2023 con una serie di collaborazioni e partnership con giovani artisti nel campo del design. Questa strategia si estende ora a un pubblico internazionale attraverso i social network, promuovendo la diffusione del Design Peugeot a un pubblico più ampio possibile.