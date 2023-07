Fiat sta cambiando il suo logo ma senza dirlo

Negli ultimi anni molte case automobilistiche hanno modificato i propri loghi lanciando nuove versioni. Lo stesso sta accadendo anche con Fiat con la differenza che per il momento la principale casa automobilistica italiana non lo sta annunciando ufficialmente ma procede con piccole modifiche visibili negli ultimi modelli lanciati sul mercato. Fiat ha deciso di riprendere le stanghette orizzontali che hanno caratterizzato il marchio per decenni.

Cambio di logo lento ma inesorabile per Fiat

Il nuovo logo, che sarà applicato progressivamente a tutti i modelli della gamma, si ispira alla grafica utilizzata dalla Fiat tra il 1968 e il 2003, quando le quattro lettere erano scritte in bianco su uno sfondo blu con delle linee orizzontali. Il nuovo simbolo, però, è più moderno e minimalista, ed inoltre non compare più la scritta Fiat ma solo le linee oblique.

Il nuovo logo vuole esprimere la storia e i valori della Fiat, che si propone come un marchio accessibile, innovativo e vicino alle esigenze dei clienti. La scelta delle stanghette, inoltre, vuole richiamare il concetto di connessione e di rete, elementi fondamentali nell’era digitale. Il primo modello in cui abbiamo visto il nuovo logo è la nuova 500 dove non compare la scritta Fiat ma solo il nome del marchio e le stanghette. Anche la nuova 600 ha mostrato un cambio di stile con la scritta 600. Rispetto a quello della nuova 500 il cambiamento c’è ma è davvero lieve. Secondo indiscrezioni questa evoluzione del marchio continuerà anche con la nuova Fiat Panda che debutterà il prossimo 11 luglio 2024 in occasione dei 125 anni del marchio.

Il tutto avviene in maniera piuttosto silenziosa a differenza di quanto accade con altre case automobilistiche che hanno pubblicizzato e non poco il cambio di logo. Molto probabilmente quella di Fiat è una vera e propria strategia. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito nei prossimi mesi.