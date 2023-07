Porsche Carrera GT vs Ferrari Daytona SP3 | Video

Un video speciale, pubblicato su YouTube da Supercar Driver, offre agli appassionati un confronto ravvicinato fra la Porsche Carrera GT e la Ferrari Daytona SP3. Nessuna drag race e nessuna ricerca del tempo limite in pista, ma un parallello basato sulle sensazioni trasmesse dalle due auto e sulle loro qualità tecniche e dinamiche.

Queste hypercar sono separate da 20 anni, ma trovano un legame nella comune appartenza a quella categoria di vetture che fanno veramente sognare, per la loro miscela emotivamente inebriante. Stiamo parlando di autentici vulcani di piacere, da cui sgorgano vibrazioni sensoriali della miglior specie. Roba che i veicoli elettrici dell’era contemporanea possono soltanto sognare.

Nell’universo dorato delle auto sportive, i nomi della Porsche Carrera GT e della Ferrari Daytona SP3 risuonano come simboli di prestazioni, tecnologia, piacere di guida e stile senza compromessi. Questi due modelli iconici, pur se appartengono ad epoche diverse, hanno in comune uno spirito genuino, della più nobile specie. Vediamo più da vicino i due capolavori a quattro ruote protagonisti del video.

Ferrari Daytona SP3

Cominciamo con la “rossa”. Questa vettura esclusiva, presentata dalla casa automobilistica del “cavallino rampante”, incarna l’eccellenza italiana nel design e nelle prestazioni. Il suo motore V12 aspirato da 6.5 litri produce l’impressionante potenza di 840 cavalli, offrendo un’esperienza di guida entusiasmante. La Daytona SP3 è in grado di raggiungere una velocità massima di oltre 340 chilometri all’ora, con un crescendo che si fissa nel cuore per l’eternità.

L’unità propulsiva, derivata da quella della 812 Competizione, spinge con una forza unica. I numeri, per quanto straordinari, raccontano solo in parte la cosa. Eccoli: accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.85 secondi e da 0 a 200 km/h in 7.4 secondi. Questa hypercar in serie limitata è un concentrato di tecnologia all’avanguardia, vestito con una carrozzeria di incredibile fascino. Ecco perché ha fatto innamorare subito gli appassionati, che la adorano.

Dal punto di vista estetico, la Daytona SP3 presenta linee sinuose e una silhouette sportiva, di straordinaria bellezza. L’attenzione ai dettagli è evidente in ogni aspetto della composizione stilistica, che coniuga in modo mirabile le esigenze estetiche a quelle funzionali. Parlare di una scultura in movimento è perfettamente appropriato. Dai tempi della F40 non si vedeva una “rossa” così sfacciata e cattiva. I richiami al design della 330 P4 sono poesia per gli occhi. Anche l’abitacolo si lega idealmente allo spirito di quella vettura gara, considerata da tutti la più bella di sempre. Con questa hypercar, la casa di Maranello ha spinto l’asticella del sogno su standard culturali e sensoriali degni delle migliori realizzazioni del passato.

Porsche Carrera GT

Passando alla vettura tedesca, ci troviamo di fronte a una realizzazione che ha lasciato il segno nella storia delle supercar. Questo modello è stato introdotto nel primo decennio del nuovo millennio ed è stato elogiato per il suo motore V10 da 5.7 litri di cilindrata, che produce una potenza massima fuori dal comune. Il suo è un cuore di spettacolari doti sonore ed eroga 612 cavalli a 8.000 giri al minuto, con una coppia massima di 590 Nm a 5.750 giri al minuto.

Le musicalità inebrianti accompagnano un crecendo che ai suoi tempi la poneva nell’Olimpo della specie, grazie a uno scatto da 0 a 100 km/h in 3.9 secondi e da 0 a 200 km/h in 9.9 secondi. Si spinge oltre la soglia dei 330 km/h la velocità massima. Cifre che ancora oggi dicono la loro. La Carrera GT è una delle Porsche più rapide mai prodotte. Questa vettura si si distingue per il suo design atletico e aerodinamico. Le linee pulite e aggressive conferiscono alla carrozzeria un aspetto distintivo e affascinante. Gli interni sono caratterizzati da un mix di lusso e sportività, con materiali di alta qualità e un layout ergonomico che mette il conducente al centro dell’attenzione.

Telaio e carrozzeria sono in fibra di carbonio. Alla definizione del suo assetto concorse un certo Walter Röhrl, con numerosi giri di prova sulla Nordschleife del circuito del Nürburgring. A mio avviso questa è l’auto più coinvolgente dell’era moderna fra quelle prodotte dalla casa di Stoccarda. Il suo motore deivato dalle corse, le melodie del V10 e la purezza espressiva dei tratti ne fanno una regina assoluta del marchio tedesco.

Ferrari e Porsche al top

Sebbene entrambe le vetture offrano prestazioni eccezionali e un’esperienza di guida coinvolgente, ci sono alcune differenze chiave da considerare. La Daytona SP3 è dotata, come detto, di un motore V12, che offre una spinta di potenza continua ed esaltante, con una colonna sonora di sublime fascino, destinata a far vibrare le corde emotive. Prodotta in serie limitata, la “rossa” è anche più giovane e tecnologica della rivale.

Dall’altra parte, la Carrera GT vanta un motore V10 che emana un suono unico e incisivo, legato a un progetto da corsa. La sua produzione è stata leggermente più ampia, ma l’auto rimane ugualmente rara ed ambita. Pur se nate in decenni diversi, queste due vetture rappresentano il meglio dell’ingegneria automobilistica e offrono un’esperienza di guida unica nel loro genere.

La scelta tra la Ferrari Daytona SP3 e la Porsche Carrera GT dipenderà dai gusti personali di ogni individuo, dalla preferenza per il marchio e dall’apprezzamento delle caratteristiche distintive di ciascun modello. In conclusione, siamo al cospetto di due vetture iconiche, che incarnano il meglio della potenza, della tecnologia, della passione, della storia e dello stile dei due leggendari costruttori. Entrambe offrono prestazioni straordinarie e un’esperienza dinamica del più alto livello. Indipendentemente dalla scelta, il fortunato acquirente avrà un’auto straordinaria che gli farà battere il cuore, spingendo a mille le sue pulsazioni. Io non avrei dubbi sulla scelta e punterei senza esitazioni sul prodotto italico.