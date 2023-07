Coppa d’Oro delle Dolomiti 2023: il programma completo e tutte le informazioni

La Coppa d’Oro delle Dolomiti è un evento di automobilismo storico che si svolge nelle spettacolari montagne delle Dolomiti, patrimonio mondiale dell’UNESCO. L’evento è organizzato dall’Automobile Club di Belluno e dall’Automobile Club d’Italia, con la collaborazione del Club ACI Storico e ACI Sport.

L’edizione 2023 si terrà dal 20 al 23 luglio e vedrà la partecipazione di 96 equipaggi provenienti da nove nazioni diverse, tra cui Belgio, Germania, Olanda e anche paesi extraeuropei come il Giappone, l’Argentina e gli Stati Uniti. Tra i partecipanti ci saranno 11 top driver, tra cui i primi sei regolaristi che attualmente detengono la leadership della classifica del Campionato Italiano Grandi Eventi.

Le auto in gara non saranno da meno rispetto ai piloti: ci saranno modelli anteguerra come due Lancia Lambda Casaro (una del 1927 e una del 1929), una Bugatti 37 A del 1927, una Bugatti 51 Grand Prix del 1932, un’Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929, una Lagonda M45 T8 Tourer e una Bentley 3 Litre del 1925.

Coppa d’Oro delle Dolomiti 2023, il programma completo

Il programma dell’evento inizia giovedì 20 con le verifiche tecniche e sportive e la cerimonia di partenza, alle 18:00, da Corso Italia. Venerdì i motori si accendono di nuovo per la prima tappa, con un percorso che parte da Cortina affrontando subito il Passo Giau, la Forcella Staulanza, spingendosi fino alle Dolomiti Friulane per poi rientrare a Cortina passando dallo splendido Cadore.

La terza tappa si terrà nell’Alto Adige, passando sotto alle Tre Cime e toccando San Candido e Dobbiaco. Prima di rientrare al quartier generale del Grand Hotel Savoia, i concorrenti dovranno affrontare i Passi Valparola e Falzarego.

Alle 19:00 di sabato 22 luglio, la cerimonia di premiazione, prevista nella Alexander Girardi Hall a Cortina, concluderà le attività sportive. Infine, domenica 23 luglio, nel contesto dell’edizione 2023 si terrà la quarta edizione del Concorso di Eleganza della Coppa d’Oro delle Dolomiti, dove una giuria di esperti valuterà le auto che verranno premiate in occasione della cerimonia finale.

L’evento è la quarta prova del Campionato Italiano Grandi Eventi di ACI Sport, del quale fanno parte anche la Coppa delle Alpi, la rievocazione storica Coppa Milano Sanremo, il Circuito Stradale del Mugello, il 33° Gran Premio Nuvolari e la Targa Florio Classica.

Le dichiarazioni di Damiani e De Mori

Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Automobile Club d’Italia, ha espresso il suo orgoglio per l’evento, descrivendolo come un’immersione nella bellezza e un’esperienza che lascia senza fiato, sia per il fascino delle auto, sia per la bellezza dei luoghi attraversati.

Lucio De Mori, presidente di AC Belluno, ha invece sottolineato l’innovazione dell’edizione di quest’anno, con un percorso che interessa un territorio inusuale e nuovo per la gara, le montagne e le strade delle Dolomiti Friulane.