Tre iconiche auto di Gianni Agnelli finiscono all’asta

Fra le auto possedute nel tempo da Gianni Agnelli, tre sicuramente iconiche e affascinanti saranno proposte all’asta il prossimo 20 aprile da RM Sotheby’s a Milano. Sebbene non si tratta di prodotti rarissimi, il valore intrinseco risulta sicuramente indiscusso anche in virtù del fatto che tutti e tre i modelli sono stati richiesti dallo stesso Gianni Agnelli e sono appartenuti all’Avvocato.

Nello specifico l’asta di RM Sotheby’s del prossimo 20 aprile, in programma a Milano, proporrà una Lancia Thema Station Wagon, una eterna Fiat Panda 4×4 e la bellissima Fiat 130 Familiare. Tutte e tre basate su personalizzazioni specifiche richieste dallo stesso Gianni Agnelli.

Quelli che saranno proposti all’asta sono tre modelli iconici appartenuti a Gianni Agnelli

La sfuggente Fiat 130 Villa d’Este è la variante station wagon, su base Fiat 130, costruita appositamente per Gianni Agnelli nel 1971. L’Avvocato era solito utilizzare la speciale 130 per recarsi da casa sua a St. Moritz, verso gli impianti di risalita.

Da RM Sotheby’s viene proposta senza alcuna riserva. Si tratta di un esemplare unico (sebbene le 130 Familiare prodotte da Introzzi furono in totale quattro, ndr) con una valutazione stimata fra i 170.000 euro e i 300.000 euro; quando Fiat presentò la Fiat 130 al Salone di Ginevra del 1969 non aveva infatti alcuna intenzione di puntare su una variante con carrozzeria station wagon. Allora Gianni Agnelli, volendo puntare su un mezzo pratico e lussuoso, richiede al Centro Stile Fiat una 130 Familiare che viene prodotta dall’Officina Introzzi nei pressi di Como. Questa 130 Villa d’Este dispone di un motore V6 da 3,2 litri accoppiato a un cambio automatico Borg Warner a tre velocità. I posti sono ampi, comodi. Il motore suona che è un piacere.

L’esemplare appartenuto a Gianni Agnelli risulta assai riconoscibile dalla carrozzeria verniciata nell’elegante argento, quindi per le finiture in finto legno disposte sulle fiancate ovvero per l’iconico portapacchi in vimini posto sul tetto e utile per stipare gli sci al ritorno dagli impianti di risalita. Rimase con Gianni Agnelli fino al 1985.

C’è poi una Fiat Panda 4×4 acquistata da Gianni Agnelli all’inizio del 1986, per utilizzarla ancora a St. Moritz durante l’inverno per meglio “arrampicarsi” verso le stazioni sciistiche del luogo. La Panda 4×4, disponibile il 20 aprile all’asta, è stata venuta nel 2001; cinque anni fa è stata acquistata dal suo ultimo proprietario ed è stata interessata da un restauro completo nelle scorse settimane.

Viene offerta senza alcuna riserva, con una stima pari a cifre comprese fra i 20.000 euro e i 40.000 euro. In ogni caso, considerando che si tratta un modello appartenuto a Gianni Agnelli, in accordo con le quotazioni delle Fiat Panda 4×4 nell’ultimo periodo, potrebbe risultare facile attendersi qualche guizzo non indifferente.

L’ultimo modello proposto da RM Sotheby’s è invece una Lancia Thema Familiare prodotta da Zagato, per Gianni Agnelli, nel 1985. In questo caso la valutazione rientra in un range compreso fra 80.000 euro e 160.000 euro. La Thema Familiare proposta in questo caso dispone di un propulsore V6 a benzina da 2.8 litri di cilindrata.

Agnelli la acquistò proprio nel 1985 per tenerla con sé per due anni. Anche dopo aver abbandonato le mani dell’Avvocato è rimasta sempre in Italia. Oggi il suo contachilometri segna un complessivo di chilometri percorsi di poco superiore a 92.000 chilometri.