Auto d’epoca: Alfa Romeo è il brand più amato dagli italiani

Il panorama automobilistico italiano sta vivendo un’inequivocabile rinascita del fascino retrò. Una tendenza confermata dal recente studio condotto dal Centro Studi di AutoScout24, partner autorevole di Auto e Moto d’Epoca 2023 di BolognaFiere (26-29 ottobre). Dall’analisi emerge che il 54% degli appassionati italiani mostra un interesse crescente per auto storiche, youngtimer e d’epoca e quasi tutti sono sedotti dal loro inconfondibile appeal.

Quando parliamo di marchi storici, Fiat emerge come il brand più popolare. Tuttavia, nei sogni di molti, al vertice c’è Alfa Romeo. Il 1° Rapporto sul Mondo delle Auto Storiche, rilasciato da ACI nel 2023, svela ulteriori dettagli interessanti.

Auto d’epoca: le Alfa Romeo sono tra le più cercate in Italia

In Italia, sono registrati 4,3 milioni di veicoli di interesse storico e collezionistico, tra i quali 388.000 hanno un’età compresa tra 20 e 29 anni e sono riconosciuti dalla Lista di Salvaguardia ACI per la loro qualità, design e specifiche tecniche. Oltre a questi, esistono 3,9 milioni di veicoli over 30, automaticamente qualificati come auto storiche dalla normativa vigente.

Il mercato delle auto d’epoca sta sperimentando profonde trasformazioni. Questo rinnovato interesse ha spinto una crescita media dei prezzi del 9%, consolidando ulteriormente il valore di questo specifico segmento di mercato.

Secondo AutoScout24, in Europa, la Porsche 911 trionfa come il modello più desiderato. Seguono Fiat 500, Volkswagen Maggiolino e Lancia Fulvia. Nonostante non sia sul podio, ma comunque nella top 5, l’Alfa Romeo Giulia rimane un’icona ambita dai collezionisti.

Sergio Lanfranchi, rappresentante del Centro Studi di AutoScout24, ha detto: “La ricerca dimostra una profonda passione degli italiani per le auto storiche e youngtimer. Che sia la ricerca del modello da acquistare o un viaggio virtuale tra i classici, l’entusiasmo trascende le generazioni, arricchendo l’immagine dell’Italia a livello mondiale”.

Cresce l’entusiasmo per le vetture storiche

Interrogandoci su quale sia il vero simbolo delle auto d’epoca per gli italiani, l’Alfa Romeo Giulia si impone per il 46% degli intervistati over 45, seguita dalla GT e dalla Lancia Fulvia. Per la generazione più giovane, invece, la Lancia Delta domina, seguita da Fiat 500 e Porsche 911, amate dal 41%.

Malgrado le sfide, come regolamentazioni ambientali, reperibilità di pezzi di ricambio e costi di restauro, l’entusiasmo per le vetture storiche cresce sempre di più. La passione non si limita a fiere e mostre, ma si estende all’acquisto e restauro di queste gemme. Vi è anche una crescente richiesta di agevolazioni fiscali per i proprietari e restauratori, ritenute essenziali dall’85% degli intervistati per conservare questo patrimonio italiano.