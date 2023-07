MAUTO: al via la grande festa per i 90 anni del Museo Nazionale dell’Automobile

La città di Torino si prepara per una festa grandiosa in onore del 90° anniversario del MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile. Dal 15 al 23 luglio, la città sarà animata da una serie di eventi organizzati da istituzioni culturali nei luoghi più emblematici della città.

Il culmine delle celebrazioni si avrà mercoledì 19 luglio, con una giornata ricca di eventi. Si partirà con la “Millemiglia delle idee”, una serie di incontri che offriranno testimonianze dirette sulla storia e sul futuro dell’auto. Seguirà una parata di veicoli d’epoca che partirà da Piazza San Carlo, per concludere con un concerto serale eseguito dai solisti del Regio Ensemble.

Fiat 130 Coupé

MAUTO: da oggi fino al 23 luglio si celebra il 90° anniversario del museo

Queste celebrazioni seguono l’inaugurazione della mostra “Una storia al futuro”, che ha dato il via alle festività esponendo veicoli storici, fotografie e documenti per ripercorrere le tappe fondamentali del museo dalla sua nascita ad oggi.

Durante la settimana di celebrazioni, nove veicoli storici saranno esposti in luoghi eccezionali della città. Tra questi, l’Alfa Romeo Disco Volante del 1952 nella Galleria Grande della Reggia di Venaria e la Fiat 508 “Balilla” del 1935, che il 17 luglio tornerà a correre sulla Pista 500 del Lingotto, dove fu prodotta dal 1932 al 1937 in più di 113.000 esemplari.

Il 19 luglio, data in cui nel 1933 la città di Torino deliberò la fondazione del Museo dell’Automobile, il museo celebrerà questo importante anniversario con un grande evento articolato in tre appuntamenti nel corso della giornata.

Dalle 11 alle 17, l’Auditorium del MAUTO ospiterà “La Millemiglia delle idee”, una maratona di racconti, dibattiti e opinioni sul tema dell’automobile e dei suoi sviluppi futuri. Dalle 18:00, una parata di veicoli d’epoca attraverserà il centro di Torino per raggiungere il Museo dell’Automobile intorno alle 19:00. A concludere la giornata, un concerto dei solisti del Regio Ensemble in Piazza del MAUTO.

Per celebrare i 90 anni del MAUTO, dal 15 al 23 luglio si svolgeranno in città una serie di eventi che comprendono mostre, proiezioni, installazioni, attività educative per bambini e famiglie, workshop, raduni di design ed esposizioni di prototipi.

Una grande festa per condividere i valori e la cultura dell’automobile, dedicata alla città e ai visitatori che ogni anno sempre più numerosi frequentano le sale del Museo. Per loro, nel weekend del 22 e 23 luglio, l’ingresso sarà gratuito.