Ferrari scende in pista tra Europa e Asia per un weekend ricco di adrenalina

Il mondo del motorsport si prepara per un weekend intenso, con le Ferrari pronte a sfrecciare su vari circuiti in Europa e Asia. Le attese sono alte per il doppio appuntamento a Le Castellet, dove le Ferrari 488 GTE si sfideranno nel campionato European Le Mans Series e le 296 GT3 daranno spettacolo nella Le Mans Cup.

La nuova vettura da corsa del cavallino rampante non si ferma qui. Vari team la schiereranno sul circuito italiano di Misano nel GT World Challenge Europe Sprint Cup. E per finire, in concomitanza con il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Japan, le 488 GT3 Evo 2020 scenderanno in pista nel GT World Challenge Asia.

Ferrari: le sue vetture correranno su diversi tracciati questo weekend

Dopo una lunga pausa, il campionato European Le Mans Series torna per il secondo round stagionale a Le Castellet. Il circuito nel sud della Francia è un appuntamento fisso della serie, sempre presente nei calendari dal 2013.

Nella classe LMGTE, ci saranno 12 vetture, tra cui cinque 488 GTE. Tra queste, la n°50 di Formula Racing: accanto alla coppia formata da padre-figlio Johnny e Conrad Laursen, ci sarà Nicklas Nielsen, pilota ufficiale Ferrari.

Quattro Ferrari 296 GT3 sono pronte per il secondo round del GT World Challenge Europe Sprint Cup che si svolgerà al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Il tracciato romagnolo è sempre stato presente nel calendario dal 2015 ad oggi.

Dopo le emozioni delle due gare da 55 minuti sul Circuit de La Sarthe nel fine settimana in cui si è disputata la 24 Ore di Le Mans, la Le Mans Cup torna nel consueto format che prevede una prova di 110 minuti.

Infine, la terza tappa del GT World Challenge Asia si disputa sul tracciato Suzuka International Circuit in concomitanza con il quarto round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Japan. Tre Ferrari 488 GT3 Evo 2020 sono iscritte per questo appuntamento.